Nieuw microgolfwapen legt motoren van drones en boten plat

Het Amerikaanse bedrijf Epirus heeft een nieuw wapen ontwikkeld dat met microgolven naast drones nu ook boten kan uitschakelen.

Traditionele verdedigingswapens zijn kostbaar, verbruiken snel hun munitie en veroorzaken vaak onnodig veel schade. Bovendien is daarmee het uitschakelen van steeds vaker gebruikte drones lastig, omdat die onbemande luchtmachines regelmatig in grote aantallen worden ingezet. Daarom wordt er hard gewerkt aan alternatieven zoals microgolfwapens. Die schakelen met microgolven in één klap motoren uit, zonder explosies of slachtoffers.

De tientallen miljoenen dollars die het ministerie van Defensie in de Verenigde Staten heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van deze technologie werpen nu hun vruchten af. Het Amerikaanse technologiebedrijf Epirus presenteert een nieuw, krachtig wapen: de Leonidas H2O. Dit is een wapensysteem dat motoren van zowel vijandelijke drones als boten met één microgolfstoot kan platleggen, doordat die golven essentiële elektronische onderdelen beschadigen.

Op halve kracht

Een eerdere versie van de Leonidas H2O was al eerder getest en kon toen met krachtige microgolven meerdere drones in één keer uit de lucht halen. De nieuwe variant moet ook boten kunnen uitschakelen.

De tests verliepen soepel. De Leonidas H2O heeft tijdens een oefening van de Amerikaanse marine vier bootmotoren variërend van 40 tot 90 pk succesvol uitgeschakeld – en dat op een recordafstand. De boten werden uitgeschakeld op een afstand die groot genoeg is voor realistische gevechtssituaties. Om die afstand te bereiken, moesten ze slechts de helft van de maximale potentiële energie en beperkte instellingen voor de microgolven gebruiken. Dat betekent dat de frequentie en kracht van de uitgezonden golven niet op hun hoogste niveau waren, maar dit weerhield het wapen dus niet van succes.

Veilig

Een belangrijk voordeel van dit systeem is dat het alleen de motor van de vijand aanvalt. Als het apparaat correct gebruikt wordt, zullen er geen gewonden vallen of enorme ontploffingen komen door gevaarlijk brandstof.

Bovendien is er geen dure munitie nodig en kunnen meerdere doelwitten tegelijk worden uitgeschakeld. Dus ook al kost de ontwikkeling van dit wapen miljoenen, uiteindelijk zou het voordeliger moeten zijn. En met al deze voordelen is de Leonidas H2O goed geschikt voor het verdedigen van havens vanaf boten, wat de H2O in de naam verklaart.

Bronnen: Navalnews, Bright, Epirusinc

Beeld: Epirus