Nieuw: Spotify voor natuurgeluiden

In plaats van rock, metal of popmuziek luister je op Earth.fm naar rustgevende natuurgeluiden. Tip: skip de watervalfragmenten als je bezoekjes aan het toilet wil beperken.

Op de redactie hebben we twee groepen: de ene leest met gemak een tekst door terwijl er muziek uit hun oortjes galmt, terwijl de andere zich dan niet kan concentreren. Voor deze laatste groep – waar ik overigens toe behoor – is Earth.fm misschien wel een optie. Deze site laat je luisteren naar natuurgeluiden van over de hele wereld.

Afspeellijsten

Luister bijvoorbeeld naar verschillende vogelsoorten in Maleisië of India, of naar de geluiden uit een bos in Ghana. De fragmenten zijn aan Earth.fm geleverd door meerdere mensen die ervaring hebben in het opnemen van natuurgeluiden.

De site, die wordt omschreven als ‘de Spotify voor natuurlijke geluidslandschappen’, voegt iedere drie dagen nieuwe fragmenten toe. En net als Spotify, kunnen de gebruikers eigen relaxte afspeellijsten samenstellen. Zo kun je je het ene moment in Brazilië wanen, en een paar nummers verder in Egypte.

Bomen planten

Naast rustgevende fragmenten staan er op Earth.fm ook meerdere studies die de gezondheidsvoordelen van deze natuurgeluiden zouden aantonen – waaronder een onderzoek over het positieve effect van water- en vogelgeluiden wanneer je je gestrest voelt, dat in 2010 werd gepubliceerd in het International Journal of Environmental Research and Public Health.

De initiatiefnemers van de site willen ons er verder op wijzen dat “geluidslandschappen steeds schaarser worden doordat mensen natuurlijke ecosystemen blijven vernietigen”. Op Earth.fm laten ze ons daarom kennismaken met verschillende non-profitorganisaties, die bijvoorbeeld bomen planten of natuurgebieden herstellen. Nobel wel.

Bronnen: Earth.fm, The Verge