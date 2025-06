Onderzeeboten, mijnenjagers en fregatten: deze 30 schepen versterken binnenkort de Koninklijke Marine

De Nederlandse en Belgische marines hebben beide twee Anti-Submarine Warfare Frigates (ASWF) besteld. Ze vervangen in beide zeemachten de M-fregatten, die al meer dan dertig jaar in dienst zijn. Beeld: Damen Naval.

Dit jaar is het dan zover: de twee nieuwe fregatten van de Koninklijke Marine worden gebouwd. Maar dat is niet de enige aanwinst. Tussen dit jaar en het einde van het volgende decennium krijgt de marine zo’n dertig nieuwe schepen in gebruik. We zetten ze op een rijtje.

Combat Support Ship (1)

Op 22 februari 2025 doopte Prinses Amalia de Zr.Ms. Den Helder. De bedoeling is dat de Koninklijke Marine dit bijna 180 meter lange bevoorradingsschip op 1 oktober officieel in dienst stelt.

Hulpvaartuigen (8)

De Koninklijke Marine beschikt over een tiental hulpvaartuigen van verschillende ontwerpen, die ingezet worden voor diverse taken. Het idee is om deze te vervangen door een serie van acht nieuwe hulpvaartuigen. Dat is handiger en efficiënter met onderhoud en het opleiden van bemanningen. Vanaf 2026 inzetbaar, maar ook hier is nog geen contract getekend.

Mijnenbestrijdingsvaartuigen (6)

De Zr.Ms Vlissingen is het eerste nieuwe Nederlandse mijnenbestrijdingsplatform. Beeld: Defensie Materieel Organisatie.

In december 2025 maakt Zr.Ms. Vlissingen haar opwachting. Het is de eerste van zes nieuwe mijnenjagers, die als moederschepen van een flink arsenaal (de tool box) aan drones en andere mijnenruimsystemen optreden. De laatste, Zr.Ms. Schiedam, komt halverwege 2030 in dienst.

Amfibische transportschepen (6)

Deze moeten niet alleen de grote amfibische schepen Zr.Ms. Rotterdam en Zr.Ms. Johan de Witt vervangen, maar ook de kleine patrouillevaartuigen van de Holland-klasse. Waar dat dan op uitkomt qua afmetingen? Ergens tussenin, maar waar is nog niet bekend. Vanaf 2032 inzetbaar.

Anti-Submarine Warfare Frigates (2)

Het is nog niet officieel, maar er is sprake van dat het ministerie van Defensie nog eens twee ASWF’s zal bestellen bij Damen. En vanuit Belgische hoek gonst het gerucht dat zij ook nog een extra schip wensen. Dat brengt deze klasse op zeven; vier voor ons en drie voor de zuiderburen.

Multirole Support Ships (2)

Nog niet besteld, maar wel aangekondigd. Een commercieel scheepsontwerp van Damen Shipyards wordt gemilitariseerd. Op het achterdek is plek voor een aantal modules, naar gelang de opdracht. Denk aan luchtdoelraketten, bewapende vliegende drones en kleine onderwaterdrones. De twee ruim 50 meter lange schepen moeten in 2026 in gebruik worden genomen.

Onderzeeboten (4)

Eindelijk, daar zijn ze dan: de Orka, Zwaardvis, Barracuda en Tijgerhaai. Het heeft even geduurd voordat ze werden besteld, maar vanaf 2034 zijn ze op zee te bewonderen. Of eigenlijk dus niet. Het blijven tenslotte onderzeeboten.

Future Air Defender (4)

In 2034 moet ook het eerste exemplaar uit de nieuwe serie vlaggenschepen in dienst worden gesteld. Deze luchtverdedigingsfregatten vervangen de huidige luchtverdediging- en commandofregatten (LCF’s), waarvan de laatste in 2037 het ruime sop kiest.

