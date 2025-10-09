Deze dronefamilie vliegt als een vliegtuig, maar stijgt op als een helikopter

De Amerikaanse vliegtuigfabrikant Sikorsky onthult Nomad: een familie van drones die vliegen als een vliegtuig, maar opstijgen als een helikopter.

Vliegtuigen hebben een flinke start- en landingsbaan nodig. Helikopters kunnen daarentegen vanaf een klein platform verticaal opstijgen. Maar goed, als een vliegtuig eenmaal in de lucht is, vliegt dat wel een stuk sneller en efficiënter dan een helikopter. Veel bedrijven zijn daarom bezig met het ontwikkelen van vliegmachines die de voordelen van beide combineren, zogenoemde VTOLs (vertical take-off and landing).

Een daarvan is de Amerikaanse vliegtuig- en helikopterfabrikant Sikorsky, sinds 2015 onderdeel van Lockheed Martin. Het bedrijf ontwikkelt een autonome drone die dankzij rotoren op zijn twee vleugels verticaal kan opstijgen, als een soort helikopter. Eenmaal in de lucht kantelt het hele toestel en haalt het zijn liftkracht uit de vleugels. De rotors worden nu gebruikt voor de voortstuwing.

In januari van dit jaar lukte het een drone met een spanwijdte van 3,1 meter en een gewicht van 52 kilogram om dertig keer succesvol te schakelen tussen helikopter- en vliegtuigmodus – de meest uitdagende manoeuvre die de drone moet uitvoeren. In vliegtuigmodus bereikte het toestel toen een topsnelheid van bijna 160 kilometer per uur.

In de lucht kantelt de drone en de rotors dienen dan als propellers die de voorstuwing leveren.

Groot, groter, grootst

Sikorsky presenteert nu Nomad: een familie van drones die allemaal hetzelfde ontwerp hebben, maar verschillen in grootte. De variant van januari krijgt de naam Nomad 50 en ondergaat nog steeds tests. Ondertussen werkt de fabrikant ook al aan Nomad 100, met een spanwijdte van 5,5 meter. Naar verwachting zal deze in de komende maanden al zijn eerste vlucht maken.

Maar de drones kunnen nog groter en Sikorsky heeft al plannen voor twee gigantische varianten. Over de exacte spanwijdte van deze toestellen heeft het bedrijf nog niks losgelaten, maar op de conceptafbeelding hieronder kun je zien dat het flinke jongens zijn.

Veelzijdige familie

De kleinere familieleden zullen voornamelijk gebruikmaken van batterijen of hybride-elektrische aandrijving, terwijl de grotere drones waarschijnlijk worden uitgerust met traditionele verbrandingsmotoren.

Doordat de autonome VTOL-drones geen start- of landingsbaan nodig hebben, zijn ze veelzijdig. Ze kunnen bijvoorbeeld eenvoudig opstijgen vanaf een scheepsdek. Sikorsky fantaseert al over allerlei toepassingen, waaronder reddingsacties, brandbestrijding, humanitaire hulpverlening en pijplijnobservatie. Met de grotere drones behoren langeafstandsverkenning, bewaking en verkenningsmissies ook tot de mogelijkheden.

In onderstaande video introduceren Sikorsky en Lockheed Martin de Nomad-familie.

Bron: Lockheed Martin

Beelden: Lockheed Martin