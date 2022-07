Nu te koop: Hoogvliegers deel 2!

Enkele jaren geleden brachten we de succesvolle KIJK-special Hoogvliegers uit, met daarin dertig spannende verhalen uit de luchtvaartgeschiedenis. Maar er valt op dit gebied natuurlijk nog veel meer te vertellen en dus presenteren we met gepaste trots Hoogvliegers Deel 2!

Wereldwijd verbinden ruim 5000 luchtvaartmaatschappijen en een vloot van rond de 25.000 burgertoestellen mensen, culturen en continenten. Vliegtuigen beslechten oorlogen, brengen de wereld in kaart, en leveren belangrijke informatie over de aardse atmosfeer. Kortom, luchtvaart heeft een enorme impact én zorgt bovendien voor een constante stroom spannende verhalen. De beste hebben we gebundeld in deel twee van onze succesvolle special Hoogvliegers.

In deze 132 pagina’s tellende uitgave kun je onder meer lezen over de spectaculaire bevrijdingsactie van Israëlische gijzelaars in Entebbe, de avonturen van de ballonvarende Zwitserse wetenschapper Auguste Piccard, en de maffe toestellen waarmee vliegtuigontwerpers op de proppen komen als ze in een gekke bui zijn.

Hoogvliegers deel 2 ligt nu in de winkels, maar is ook in onze webshop te bestellen. Neem hier alvast een kijkje in de special:

