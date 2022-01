Nummerstation uit de Koude Oorlog draait opeens hitjes

Het nummerstation UVB-76 zendt sinds de Koude Oorlog gecodeerde berichten uit. Maar in plaats van de normaal zo mysterieuze geluiden klonk deze week een bekend nummer op de zender.

Sinds de Eerste Wereldoorlog gebruiken militairen nummerstations om cryptische berichten uit te zenden. Van deze radiozenders is niet duidelijk wie ze precies gebruikt. De techniek werd populair in de Koude Oorlog. In die tijd begon ook het nummerstation UVB-76 Russische woorden uit te zenden. Al sinds 1982 kun je op 4625 kHz dezelfde geluiden vanaf het station horen. Tot afgelopen week.

The Buzzer

UVB-76 staat ook wel bekend als ’The Buzzer’, een treffende naam. Ieder uur van de dag klinkt een afwisseling tussen geruis en een soort onheilspellende stoomboottoeter. Soms maakt het zoemen en gonzen plaats voor een Russische stem, die codes opleest als: “Ya UVB-76, Ya UVB-76. 180 08 BROMAL 74 27 99 14. Boris, Roman, Olga, Mikhail, Anna, Larisa. 7 4 2 7 9 9 1 4”.

Zulke berichten vragen natuurlijk om complottheorieën. Terwijl de een denkt dat de codes gebruikt worden voor communicatie met Russische onderzeeërs, denkt de ander dat de geheimschriften gesprekken met aliens zijn. De zogeheten Dode Hand-theorie was lange tijd de populairste. Volgens die hypothese moeten we ons pas zorgen maken zodra het gebrom van UVB-76 stopt. Op dat moment wordt namelijk een intercontinentaal kernwapensysteem aangewakkerd. Gelukkig is de theorie in 2010 ontkracht, toen het signaal een paar uur stopte en er geen wereldwijde kernramp plaatsvond.

Met deze informatie in het achterhoofd maken we ons wat minder zorgen over de meest recente onderbreking van het signaal. Bovendien leek de interruptie van komische aard. Het normaal zo dreigende station draaide plotseling het wereldberoemde Zuid-Koreaanse liedje Gangnam Style en zond geluiden uit die met een spectrumanalyse-apparaat te vertalen waren naar memes. UVB-76–fans denken dat piraten de frequentie hebben gehackt. Nog even geen man overboord dus.

Well I didn't expect to see this today…. UVB-76 4625KHz frequency being used by a pirate station pic.twitter.com/E8aYzJ10xt — RedFox0x20 – M7TWS (@RedFox0x20) January 17, 2022

