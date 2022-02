Kunstmatige intelligentie houdt heli’s in de lucht

Kunstmatige intelligentie gaat Amerikaanse helikopterpiloten helpen bij het voorkomen van catastrofale fouten.

In de ‘gevechtsvliegelarij’ neemt de techniek het daadwerkelijke vliegen steeds meer van de piloten over. De mens in de cockpit is er voor de tactische beslissingen en om de boel in de lucht te houden als er ergens iets mis gaat. Een kunstmatig intelligent systeem (AI) van Northrop Grumman en de Universiteit van Central Florida gaat hen daarbij helpen.

Menselijk probleem

Vliegtuigen zijn voorzien van een hele batterij aan waarschuwingssystemen, alarmen en knipperende lampjes. Bij gevechtsvliegtuigen is dat probleem nog vele malen groter en in noodgevallen is het voor piloten soms erg lastig om onder grote tijdsdruk te bepalen wat er moet gebeuren.

Militaire vliegers zijn uiteraard getraind voor dat soort situaties, maar de uitdagingen zijn groot. Vooral helikoptervliegers zitten vaak dichtbij allerlei obstakels, vaak ‘s nachts, en komen veel dichter bij luchtafweergeschut. En als het mis gaat, gaan er in de cockpit zoveel toeters en bellen af dat ze door de bomen het bos niet meer zien. Belangrijke alarmen worden daardoor genegeerd, en soms zelfs helemaal niet gehoord.

Dat is tot op zekere hoogte een menselijk probleem. Al in de jaren tachtig werden tests uitgevoerd waarbij proefpersonen in een gebouw werden gezet. Als er vervolgens een brandalarm afging, bleven de meesten enkele minuten dom zitten en vroegen zich af wat er aan de hand was. Pas als ze te horen kregen “Er is brand. Gaat u alstublieft naar de dichtstbijzijnde uitgang”, kwamen ze in actie.

Dicht op het vuur

Het nieuwe KI-systeem dat militaire vliegers gaat helpen heet Operator and Context Adaptive Reasoning Intuitive Assistant (OCARINA). Het is in eerste instantie vooral bedoeld voor UH-60 Blackhawk helikopters. De KI-assistent kijkt mee met de piloot en geeft via de augmented reality-interface in het vizier aan wat de beste aanpak is. Het systeem projecteert de informatie dus in het blikveld van de piloot (foto hierboven) en kan dus zo bijvoorbeeld aangeven op welke waarschuwingssignalen hij zich het eerste moet richten. Die informatie kan overigens ook in gesproken taal worden overgebracht.

Erin Cherry, projectmanager van Northrop Grumman zegt daarover: “Het prototype kan de vaardigheden van een piloot vergroten en helpen bij het aanleren van nieuwe taken. En ook bij het herkennen en verminderen van fouten, de snelheid waarmee de piloot kan reageren. Maar het belangrijkste is: het kan helpen bij het voorkomen van catastrofale fouten.”

Beeld: Northrop Grumman