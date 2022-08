Octocopter vangt twee vijandelijke drones per keer

Met dit nieuwe systeem moeten drones vijandelijke vliegtuigjes op een veilige manier uitschakelen. In de zin van dat de gevangen drones niet gewoon neerstorten.

Drones zijn een grote bedreiging voor grondtroepen en kwetsbare doelen. Ze zijn makkelijk verkrijgbaar, relatief goedkoop, en ze kunnen een dodelijke lading explosieven met zich meedragen. Om die reden wordt er hard gewerkt aan manieren om drones uit de lucht te halen.

Een methode is om een verdedigingsdrone een net te laten schieten naar het vijandelijke vliegtuigje. De propellers raken dan verstrikt en het ding valt naar beneden. En dan is het maar hopen dat de vijandelijke drone niets of niemand raakt… Het Europese AUDROS-project (AUtonomous DROne System) komt met een minder riskant alternatief.

Lees ook:

Eagle One

Dat alternatief is de octocopter Eagle One die het Tsjechische bedrijf Fly4Future heeft ontwikkeld. Wanneer een naderende vijandelijke drone wordt gedetecteerd, stijgt de Eagle One autonoom op en vliegt naar de locatie van die drone. Vervolgens positioneert hij zich erboven en laat een rij bungelende koorden los die worden ontplooid aan twee uitklapbare gieken aan de onderzijde van de octocopter.

De propellers van de vijandelijke drone raken verstrikt in deze koorden, net zoals ze in een net verstrikt zouden raken. Maar omdat de koorden nog steeds aan de Eagle One zijn bevestigd, blijft de gevangen drone eronder hangen tot de octocopter landt. Inderdaad, een redelijke lowtech oplossing voor neerstortende vliegtuigjes.

De Eagle One van Fly4Future. © Dronehub

Anti-smokkeldrone

Het systeem is dan ook niet nieuw; andere bedrijven werken eveneens aan drones die vijandelijke luchtvaartuigjes kunnen vangen. Maar deze hebben meestal maar één net, waardoor ze naar hun basis moeten terugkeren nadat ze een andere drone hebben neergehaald. Eagle One kan twee vliegtuigjes per keer uit de lucht grijpen.

Het systeem is onlangs met succes getest in Tsjechië, in samenwerking met een gevangenis. Een toepassing van de technologie zou namelijk zijn om te voorkomen dat gevangenen drones gebruiken om spullen in of uit de bajes te smokkelen.

Bronnen: Dronehub, New Atlas

Beeld: Dronehub