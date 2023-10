Offroad zonneauto van Nederlandse studenten rijdt bijna duizend kilometer

Stella Terra is ontworpen door studenten van de TU Eindhoven een reed bijna duizend kilometer door Marokko en de Sahara, op alleen zonne-energie.

Stella Terra, een auto die tijdens het rijden oplaadt met zonne-energie, heeft een testrit van bijna duizend kilometer door Marokko en de Sahara gemaakt. Tijdens de reis is de auto alleen opgeladen via zijn zonnepanelen en niet via een laadpaal. Het voertuig is ontworpen door studenten van de TU Eindhoven en is volgens hen de eerste offroad zonneauto.

Lees ook:

Alles zelf ontworpen

Het voor de openbare weg goedgekeurde voertuig heeft een topsnelheid van 145 kilometer per uur. Dankzij de zonnepanelen op het dak heeft Stella Terra op een zonnige dag een bereik van 710 kilometer op de verharde weg. Offroad heeft hij een actieradius van ongeveer 550 kilometer, afhankelijk van de ondergrond. Tijdens het experiment bleek het voertuig zelfs een dertig procent efficiënter te zijn dan verwacht.

Het bouwen van een zelfvoorzienende offroad zonnewagen bracht nieuwe uitdagingen met zich mee, omdat het, voor zover bekend, de eerste ter wereld is. “Stella Terra moet de zware omstandigheden van het offroaden aan kunnen, maar ook efficiënt en licht genoeg blijven om door de zon aangedreven te worden. Daarom hebben wij bijna alles van Stella Terra zelf moeten ontwerpen, van de ophanging tot de omvormers voor de zonnepanelen”, aldus teammanager Wisse Bos in een persbericht.

Bergpaden

De auto was al uitgebreid getest in Nederland, alleen is de variatie landschappen hier beperkt. Daarom besloot het studententeam om de auto ook op uitdagender terrein in Noord-Afrika te testen.

De reis begon in de Marokkaanse stad Tanger waarna het team al snel door het ruige Rifgebergte reed. De steile beklimmingen en afdalingen vormden daar de eerste offroad-uitdaging. Daarna reden ze door naar het zuiden om Stella Terra te testen op de bergpaden rond Midelt, een van de hoogst gelegen steden van Marokko. De reis eindigde op zanderige paden in de Sahara.

Het team had geen grote problemen tijdens het anderhalve week durende experiment. Alleen het stuursysteem van de olijfgroene auto begaf het op een gegeven moment, maar dat konden de studenten snel oplossen.

Stella Terra met het studententeam. Beeld: STE/Rien Boonstoppel.

Dure panelen

Tijdens rustpauzes zijn de zonnepanelen op het dak van Stella Terra uit te schuiven waardoor de lithiumbatterij sneller oplaadt. Bovendien functioneren ze dan ook als een zonnescherm. Doordat de auto niet afhankelijk is van laadpalen, is hij geschikt voor lange reizen. De studenten hebben er daarom voor gezorgd dat de twee stoelen volledig naar achteren kunnen worden geklapt om een bed te creëren.

Het ontwerpen van zonneauto’s is ingewikkeld, want er is maar weinig plek voor zonnepanelen. Stella Terra heeft toch een groot bereik doordat het team gebruik heeft gemaakt van enorm efficiënte panelen en de auto zo licht mogelijk heeft gehouden – hij weegt slechts 1200 kilogram. Dat lichte ontwerp had nog een voordeel: het zorgde ervoor dat de auto minder snel vast kwam te zitten op ruig terrein.

Het maken van efficiënte zonnepanelen, zoals die op het dak van Stella Terra, is overigens nu nog erg duur. Het zal daarom waarschijnlijk nog wel aantal jaar duren voordat commerciële auto’s ook panelen op het dak krijgen.

Bronnen: TU Eindhoven, CNN, The Guardian

Openingsbeeld: STE/Bart van Overbeeke