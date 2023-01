Robot lost Japans tekort aan landbouwers deels op

In Japan zijn er te weinig mensen die nog op het land werken. Deze paprikaplukkende robot moet dat probleem deels oplossen.

De gemiddelde leeftijd van de werkende landbouwer in Japan is 67 jaar. Het nu al bestaande werknemerstekort zal als zij met pensioen gaan dus alleen maar toenemen. Het Japanse bedrijf Agrist komt met een gedeeltelijke oplossing. Hun robot, genaamd L, plukt volledig zelfstandig groene paprika’s.

Gecamoufleerde paprika’s

In plaats van dat de robot loopt of rijdt, hangt L aan stevige draden en beweegt die als een soort gondel tussen de planten door. Dat is handig, want zo kan de robot niet door een foutje van de route afwijken. Het kabelsysteem kan volgens Agrist ook makkelijk opgeschaald worden.

De robot is uitgerust met meerdere camera’s. Een algoritme dat gebaseerd is op kunstmatige intelligentie herkent de groene paprika’s die gecamoufleerd tussen de bladeren hangen en bepaalt vervolgens of ze rijp zijn.

Een enkele arm snijdt de rijpe paprika’s af en legt ze in een mandje dat L meedraagt. Als dat vol is, leegt de automatische plukker het bakje in grotere kratten die langs de route staan.

Beeld: Agrist

Robotboerderijen

De paprikarobot kan zo’n 12 uur per dag werken. De camera’s en het algoritme hebben namelijk voldoende daglicht nodig om de rijpe vruchten te herkennen. Stroom is niet het probleem; de twee batterijen in het apparaat kunnen eenvoudig verwisseld worden.

Voor zo’n 1,5 miljoen yen – een kleine 11.000 euro – is de plukrobot te koop. Volgens Agrist kan het kabelsysteem in bijna alle bestaande paprikakwekerijen aangelegd worden, maar zelf heeft het bedrijf plannen om kassen te bouwen die perfect zijn aangepast op de robot.

In deze video zie je de mechanische paprikaplukker in actie.

Bronnen: Agrist, New Atlas

Beeld: Agrist