Picture Perfect: innovatieve iglo

Ladakh is een ijskoud woestijngebied in de Himalaya. In de winter dalen de temperaturen tot wel -30 graden Celsius. Rond deze tijd kunnen de inwoners geen gewassen verbouwen door de vrieskou. Bovendien regent het maar 100 millimeter per jaar. Hoewel dat ons Nederlanders als muziek in de oren klinkt, is zó weinig regenval toch echt onhandig. In de lente is het namelijk warm genoeg voor landbouw, maar is er nog steeds te weinig water voor het groeien van gewassen.

Sonam Wangchuk, een lokale ingenieur, kwam in 2013 met een oplossing. Hij realiseerde zich dat het winterijs langer bevroren blijft als het niet in direct zonlicht staat. Daarom besloot Wangchuk samen met de andere inwoners het ijs hoog op te stapelen. Zo is maar een klein oppervlak ijs blootgesteld aan de zon en bewaren de Ladakh-bewoners een grote massa water. Als de temperaturen oplopen kan al dat ijs omgesmolten worden tot water voor de plantjes.

Voor het zover is, kan je in de ijstorens groepen jongeren vinden in hun zelfgemaakte cafés. De ijstenten bewaren nu naast het water ook de gezelligheid tot aan de lente.

