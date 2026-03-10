Filmpje: dit robotvoertuig trotseert vlammen en rijdt brandende gebouwen in

Hyundai heeft een robuust robotvoertuig ontwikkeld dat brandende gebouwen kan verkennen en daarmee het werk van brandweerlieden iets veiliger maakt.

Brandweerlieden hebben een van de gevaarlijkste banen ter wereld. Ze lopen niet alleen gevaar door het vuur, de explosies en het instortingsgevaar, maar ook door de blootstelling aan rook en giftige dampen.

Steeds meer bedrijven en wetenschappers ontwikkelen daarom robots om het werk iets veiliger te maken. Zo schreven we eerder al over een waterspuwende ‘draak’, een brandweerhond en een hittebestendige drone. De Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai doet ook een duit in het zakje en heeft nu een robuust robotvoertuig gemaakt dat brandweerlieden kan ondersteunen.

Doorstaat hitte tot 800 graden

De robot in kwestie is gebaseerd op de HR-SHERPA, een multifunctioneel onbemand voertuig dat is ontwikkeld voor militaire toepassingen. Om dat voertuig vuur- en hittebestendig te maken, is het goed geïsoleerd, heeft het banden die niet smelten en sproeit het continu water over zichzelf. Hierdoor kan het temperaturen tot 800 graden Celsius trotseren.

De brandweerrobot is uitgerust met infraroodcamera’s die zelfs in dichte rook heldere beelden van de ruimte kunnen maken. Deze worden in realtime doorgestuurd naar de bestuurder die op een veilige afstand staat. Uiteraard is de robot ook uitgerust met een brandweerslang. Die is bovendien verlicht, waardoor hij in een donkere ruimte of dichte rook brandweerlieden kan helpen om een persoon in nood of de weg naar buiten te vinden.

Gevaarlijke gassen

Het robotvoertuig heeft een topsnelheid van 60 kilometer per uur en kan hellingen tot 60 procent beklimmen of afdalen. Elk van de zes wielen heeft bovendien een eigen aandrijving, waardoor het onbemande voertuig ook op moeilijk terrein uit de voeten kan. Het is zelfs in staat om over obstakels van 30 centimeter hoog te rollen.

Nog een handige eigenschap van het robotvoertuig: het is elektrisch aangedreven. Hierdoor kan het ook gewoon opereren in ruimtes met licht ontvlambare gassen, iets wat met een verbrandingsmotor niet mogelijk is.

AI-snufjes

Hoewel dit robuuste voertuig zij aan zij met brandweerlieden het vuur kan bestrijden, is het vooral de bedoeling dat het brandende gebouwen binnen rolt voordat een mens naar binnen gaat. Het kan dan niet alleen alvast beginnen met blussen, maar ook met zijn camera’s gedetailleerde informatie verzamelen over de situatie. Dankzij die kennis kunnen brandweerlieden hun werk vervolgens gerichter uitvoeren, waardoor ze minder lang binnen hoeven te zijn, en dus minder risico lopen.

Hyundai heeft al vier van deze robotvoertuigen gedoneerd aan de Zuid-Koreaanse brandweer. Maar de ontwikkeling is nog niet klaar. Het bedrijf wil namelijk meer AI-snufjes toevoegen. In de toekomst moet de robot volledig zelfstandig de situatie kunnen beoordelen, bijvoorbeeld door de oorzaak van de brand te achterhalen, te identificeren welke gebieden of voorwerpen prioriteit hebben bij het blussen en te analyseren wat de meest efficiënte manier is om de brand onder controle te krijgen.

In onderstaande video zie je de brandweerrobot in actie

Bronnen: Hyundai [1], Hyundai [2]

Beelden: Hyundai