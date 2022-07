Saoedi-Arabië wil 170 km lange ‘wolkenkrabberstad’

Het land wil op 34 vierkante kilometer woestijn 9 miljoen mensen laten wonen en werken. Hoe haalbaar is dat plan?

In de loop der jaren hebben we al heel wat wilde plannen zien komen en vooral gaan. The Line in Saoedi-Arabië leek ook zo’n plan. Te megalomaan. Te duur. Te onhaalbaar. Maar dit idee blijft wel erg hardnekkig opduiken, dus zou het dan toch…?

Lees ook:

Saoedi-Arabië maakte een jaar geleden plannen bekend voor The Line, een 170 kilometer lange ‘wolkenkrabberstad’ dwars door de woestijn. Daar zouden dan ongeveer 9 miljoen mensen moeten gaan wonen en werken; dus grofweg de bevolking van New York stad ofwel een kleine elf keer de totale bevolking van Amsterdam. Het gebouw moet dan ook 500 meter hoog en 200 meter breed worden met achter de spiegelende wanden plek voor woningen, kantoren, parken, scholen, stadions… Kortom zo’n veel te hoog gegrepen plan waarvan je verwacht dat het een zachte dood gaat sterven.

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. De volgende cookies zijn nodig: Marketing. Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

De stad heruitgevonden

En toch leeft het kennelijk nog, want Neom, het bedrijf dat destijds werd opgericht om het project van de grond te krijgen, komt met de volgende verklaring. “Zijne Koninklijke Hoogheid Mohammed bin Salman, kroonprins en voorzitter van de raad van bestuur van NEOM, kondigde vandaag de ontwerpen aan van The Line, een beschavingsrevolutie die de mens centraal stelt en een ongekende stedelijke woonervaring biedt met behoud van de omringende natuur. In januari vorig jaar lanceerde Zijne Koninklijke Hoogheid het idee en de visie van de stad die het concept van stedelijke ontwikkeling herdefinieert en hoe steden van de toekomst eruit zouden moeten zien.”

Groen, groen, groen

Het idee achter de lange stad is dat die volledig op hernieuwbare energie gaat draaien en dat de prioriteit komt te liggen bij de gezondheid en het welzijn van de inwoners. Dat betekent onder meer geen wegen en auto’s. Hoe kom je dan op je werk? Volgens Neom door allerlei functies in de verschillende bouwlagen te verdelen. Dus je woont op verdieping drie, de school voor de kinderen zit onder je op verdieping twee en je gaat naar je werk op verdieping vier.

Artistieke impressie van The Line in Saoedi-Arabië. © Neom

Neom: ”We geven mensen de mogelijkheid om zich naadloos in drie dimensies te bewegen (omhoog, omlaag of zijwaarts). Dat noemen we Zero Gravity Urbanism. Dit concept is anders dan bij normale hoge gebouwen. Het stapelt openbare parken en voetgangersgebieden, scholen, woningen en werkplekken op, zodat men zich moeiteloos kan verplaatsen en alle dagelijkse behoeften binnen vijf minuten kan bereiken”.

End to end

Het bedrijf belooft verder dat er in de stad het hele jaar door een ideaal klimaat gaat heersen, dat bewoners te voet kunnen genieten van de omringende natuur en dat ze met een ‘ingebouwde’ hogesnelheidstrein binnen 20 minuten het ene naar het andere uiteinde van de stad kunnen komen.

Zoals gezegd hebben we bij KIJK al heel wat van dit soort plannen voorbij zien komen en de vraag blijft of het allemaal van de grond komt. Aan de andere kant moet Saoedi-Arabië de huidige oliedollars met het oog op de toekomst wel nuttig investeren en dat maakt zo’n gigantisch project dan misschien ook wel weer haalbaar. Dus wie weet…

Bronnen: Neom, New Atlas

Beeld: Neom