Slim glas houdt de boel koel

Een nieuwe coating kan helpen om de temperatuur in woningen en kantoren beter te regelen.

Achter glas is het zonnetje vaak lekker warm. Maar in de zomer valt er soms zoveel zonlicht binnen dat de temperatuur in woonkamers en kantoren te hoog oploopt. Slim glas, ontwikkeld door onderzoekers van de Oxford Universiteit, past zich aan de omstandigheden aan.

Schakelbaar

Het glas is voorzien van een coating op basis van een chalcogenide. Dat is een element uit de zuurstofgroep dat als het ware is verrijkt met een element dat een positieve elektrisch lading heeft. Daardoor verandert de coating in reactie op warmte van fase. Bij koud weer absorbeert het de infrarode stralen van het zonlicht en zendt die als warmte de kamer in. Maar als het buiten warm is, schakelt het materiaal om en reflecteert de warmte van de zon terug naar buiten, waardoor het gebouw van binnen koeler blijft.

Flinke besparing

Het team heeft bovendien kleine, doorzichtige verwarmingselementjes in de coating aangebracht, waarmee de ‘doorlaatbaarheid’ kan worden geregeld. Het systeem kan bijvoorbeeld zo worden ingesteld dat 30 procent van het materiaal warmte reflecteert, terwijl 70 procent ervan warmte afgeeft. Overigens maakt dat nauwelijks iets uit voor de hoeveelheid licht die wordt doorgegeven (foto hierboven).

Het grote voordeel is natuurlijk dat de airconditioning of de verwarming in een gebouw minder hard hoeft te werken. En als je de stroomkosten voor het aansturen van de slimme coating meetelt, kan een huis of gebouw jaarlijks 20 tot 34 procent minder energie verbruiken dan eentje met dubbel glas.

Er zijn natuurlijk meer slimme ramen in ontwikkeling en al in gebruik. Maar volgens de onderzoekers is deze technologie veel beter regelbaar dan de meeste andere. Toch zijn er volgens hen nog wel een paar hobbels te nemen voordat de slimme ramen klaar zijn voor massaproductie.

Bronnen: ACS Photonics, University of Oxford, New Atlas

Beeld: Youngblood Photonics Lab/eugenesergeev