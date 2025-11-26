SOLARIS: motor met een ‘zonnekraag’

Mask Architects heeft een motor ontworpen die zijn eigen energie met grote uitklapbare zonnepanelen opwekt. Maak kennis met SOLARIS.

De kraaghagedis is een opvallende verschijning. Hij dankt zijn naam aan de huidflap achter de hals die hij op kan zetten als grote kraag. Aan dit dier doet het motorconcept van MASK Architects, SOLARIS gedoopt, ons denken. Maar waar de kraaghagedis zijn kraag tevoorschijn tovert om soortgenoten en vijanden te imponeren, doet de SOLARIS dit om zonne-energie te oogsten.

Energie terugwinnen

MASK Architects doet onderzoek naar nieuwe manieren waarop voertuigen in hun eigen energievoorziening kunnen voorzien. En uit dit project is het idee voor SOLARIS geboren. Deze motor willen de architecten uitrusten met gigantische zonnepanelen. Wanneer de bestuurder SOLARIS parkeert, klappen deze zonnepanelen uit en voorzien de lithiumaccu van energie.

Een elektrische motor met hoog koppel zit weggewerkt in een frame van koolstof en aluminium. De achterbrug van het voertuig is eveneens van aluminium – om het zo licht mogelijk te houden. Verder wordt tijdens het remmen een deel van de energie teruggewonnen om de accu een beetje op te laden.

Digitaal dashboard

Een slim energiebeheersysteem houdt in real time bij hoe de zonne-energie wordt verdeeld, opgeslagen en opgewekt. Op een digitaal dashboard kan de motorrijder de prestaties en laadgegevens zien. Veel meer dan dit is er over het concept van MASK Architects niet bekend.

De architecten zien toepassingen voor SOLARIS op plekken waar weinig of geen toegang is tot brandstof of laadpunten. Maar plannen om de motor ook echt in (massa)productie te brengen, hebben ze vooralsnog niet.

Bronnen: New Atlas, Design Boom

Beeld: MASK Architects