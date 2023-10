Suzuki onthult merkwaardig voertuig dat kan traplopen

Is het een motor, quad of scootmobiel? Wij weten het niet. Maar Suzuki’s MOQBA is in ieder geval een merkwaardig voertuig.

Suzuki ontwikkelt een vreemd voertuig dat over obstakels heen kan stappen en kan traplopen. Het Japanse bedrijf, dat vooral bekend staat om zijn motors en auto’s, onthulde de MOQBA tijdens de Japanese Mobility Show. Het is voorlopig nog een concept, maar moet in de toekomst de vergrijzende Japanse populatie mobiel houden.

Lange rit

Het apparaat heeft vier elektrisch aangedreven wielen die verbonden zijn aan robotpoten, die op hun beurt weer hangen aan een frame dat eruitziet als een dubbele boemerang. Samen vormen die onderdelen het onderstel van de MOdular Quad Based Architecture (MOQBA). Daarbovenop kun je van alles monteren, zoals een motorzadel, een staplatform, een stoel, een brancard, een vuilnisbak, een robotarm of een mand (zie afbeelding hieronder).

Er is nog weinig officiële informatie bekend over de MOQBA, maar het lijkt erop dat hij trappen beklimt met één been tegelijk, het wordt dus waarschijnlijk een lange rit naar de derde verdieping. Het zadel – of wat er dan ook op het onderstel is gemonteerd – draait mee, zodat je gewoon horizontaal blijft tijdens een beklimming.

Deuren openen

Als dit “voorstel voor de volgende generatie mobiliteit” – zoals Suzuki de machine noemt – ooit in productie wordt genomen, zal het waarschijnlijk dienen als een alternatief voor scootmobielen en rolstoelen. En in dat opzicht kan het apparaat deuren openen voor oudere en gehandicapte gebruikers, waardoor ze gemakkelijk toegang krijgen tot het openbaar vervoer, ruw terrein en eigenlijk bijna elk gebied dat nu niet goed toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.

Met een brancard aan boord zouden reddingswerkers de MOQBA kunnen gebruiken om gewonde mensen op een relatief stabiele en comfortabele manier uit rotsachtig terrein te halen. Het onderstel zou misschien ook een goed platform kunnen zijn voor allerlei autonome of op afstand bestuurbare robots.

Bronnen: Suzuki, New Atlas

Beeld: Suzuki