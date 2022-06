Stratolaunch bereikt nieuwe hoogten met monstertoestel

Het breedste vliegtuig ter wereld is een hoogvlieger. Onlangs voltooide het toestel van Stratolaunch zijn zevende testvlucht en bereikte daarbij een recordhoogte.

Op 17 december 1903 schrijft Orville Wright geschiedenis door met een gemotoriseerd vliegtuig, dat hij samen met zijn broer Wilbur bouwde, een afstand van 260 meter af te leggen. Dat deed hij met The Wright Flyer, een toestel met een lengte van 6,41 meter en een spanwijdte van 12,29 meter. Geen afmetingen waar je ‘u’ tegen zegt. Laat dat maar over aan het reusachtige toestel van Stratolaunch Systems. Dat is met een spanwijdte van 117 meter ’s werelds breedste vliegtuig.

De spandwijdte van de Stratolaunch vergeleken met andere vliegtuigen. © Clem Tillier

Verandering van strategie

In 2011 richtte Paul Allen (een van de Microsoft-vaders) het bedrijf Stratolaunch op. Het doel: een vliegende lanceerbasis ontwerpen die snel en stukken goedkoper satellieten in een baan om de aarde kan brengen. Helaas overleed Allen in 2018, en het jaar erop werd Stratolaunch verkocht.

Sindsdien legt het bedrijf zich toe op het bouwen van hypersonische toestellen, Talon-A geheten, die zich met minstens vijf keer de geluidssnelheid (Mach 5) verplaatsen. Elk raket aangedreven vliegtuig is 8,5 meter lang, heeft een spanwijdte van 3,4 meter, en weegt ruim 2700 kilo. Aan de Stratolaunch Carrier – zoals het vliegtuig met twee rompen nu heet – de taak om drie Talon-A’s per keer te vervoeren. Hij moet ze naar een hoogte van 10 kilometer brengen om ze daar vervolgens te lanceren.

Testvluchten

Maar voordat hij aan deze taak kan beginnen, moet de Carrier uitgebreid worden getest. Op 13 april 2019 koos hij voor het eerst het luchtruim. Tijdens zijn maiden flight bereikte de vliegreus een maximumsnelheid van 304 kilometer per uur. Na ruim twee uur te hebben gevlogen, werd het toestel weer veilig aan de grond gezet.

Inmiddels zijn we ruim drie jaar en zes testvluchten verder. Een van de hoofddoelen van deze zevende vlucht was het verzamelen van gegevens over de aerodynamische eigenschappen van het geüpgrade vliegtuig. Zo is de Carrier uitgerust met ophangpunten met een ingebouwde lier om de Talon-A op te kunnen hijsen en aan de ophangpunten te kunnen bevestigen. Dat systeem is gemaakt van aluminium en koolstofvezel en weegt ongeveer 3629 kilo.

Tijdens de testvlucht vloog de Stratolaunch Carrier drie uur boven de Mojavewoestijn en bereikte een recordhoogte van 8200 meter.

De Stratolaunch Carrier is uitgerust met ophangpunten met een ingebouwde lier om de Talon-A op te kunnen hijsen en aan de ophangpunten te kunnen bevestigen. © Stratolaunch

Pentagon

Nu het ophangsysteem voor de eerste keer met succes in de Carrier is geïntegreerd, is Stratolaunch van plan om later dit jaar tijdens een vlucht de eerste volledige lancering van de Talon-A uit te voeren.

Waarschijnlijk zal het Pentagon een belangrijke klant zijn voor de diensten van Stratolaunch. Het bedrijf heeft al een contract van het U.S. Air Force Research Laboratory binnengehaald om onderzoek te doen naar hypersonisch vliegen.

Beeld: Stratolaunch