Team SUM maakt van portiekflats groene woningen

De portiekflats die in de jaren vijftig en zestig massaal uit de grond werden gestampt, zijn vaak verouderd, gehorig en slecht geïsoleerd. Delftse studenten vielen in de prijzen met een manier om deze flats duurzaam te maken én er extra woonlagen aan toe te voegen.

Veel open ruimte in de omgeving, een vijver met planten voor de deur, fleurige plantenbakken op de balkons en een benedenverdieping vol restaurants en andere gezamenlijke ruimtes. De portiekflat van de toekomst oogt als een uitstekende plek om te wonen. In The Green Village in Delft, een buitenlab voor duurzame innovaties, prijkt een op de computer gegenereerde foto van de portiekflat op een informatiezuil.

Symbiotic Urban Movement (SUM)

Maar het gebied achter de zuil ziet er totaal anders uit: een verzameling van stellages en metershoge kubussen en rechthoeken, verpakt in bouwzeil. Niet zo lang geleden stond in deze hoek van The Green Village het prototype van Symbiotic Urban Movement (SUM), een groep van zo’n zestig studenten van verschillende opleidingen aan de TU Delft.

De afgelopen drie jaar dachten die na over manieren om portiekflats duurzaam te renoveren. De ingepakte blokken zijn hun uit elkaar gehaalde prototype, dat wordt vervoerd naar het Duitse Wuppertal. Daar doet SUM mee aan de Solar Decathlon Europe, een competitie voor studententeams van over de hele wereld, die manieren bedenken om duurzaam te bouwen.

“Duidelijker dan dit krijg je modulair bouwen niet”, grapt Nikki de Zeeuw, communicatiecoördinator bij SUM. “Hier links staat een van de modules van de woning. De panelen daar komen tegen de gevel en moeten geluidsoverlast van buiten tegengaan. Ze zijn gemaakt van een kunststof die is versterkt met vezels uit de natuur: een biobased composiet. En daar rechts staat een module met woonruimte. Straks in Wuppertal zetten we alles weer in elkaar.”

Tekst: Nick Kivits

Beeld: SUM/TU Delft