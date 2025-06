Tractor schakelt van boerderij naar slagveld

Maak kennis met Voltrac, een elektrische tractor die zowel kan worden ingezet door agrariërs als door defensie.

Overdag rijdt hij over de akkers om ze te bezaaien, ’s nachts brengt hij wapens naar soldaten. De oprichters van de Spaanse start-up Voltrac zijn druk bezig met het ontwikkelen van een gelijknamige tractor die zowel in de landbouw als op het slagveld uitkomst zou kunnen bieden.

Live experimenten

De elektrische Voltrac is echt een manusje-van-alles. Volgens de start-up kun je ploegen, snijmachines of maaiers aan de tractor koppelen. Evenals een grote, vlakke laadbak waarmee hij containers vol gereedschap en uitrusting zou kunnen vervoeren.

Bovendien heeft de machine heel wat sensors en camera’s aan boord om de akkers nauwkeurig in de gaten te houden. Dit stelt Voltrac ook in staat om – zoals de start-up het noemt – live experimenten uit te voeren. Door verschillende delen van de akker net even anders te verzorgen, kan de tractor zien welke behandeling het beste is voor de gewassen.

Eten en wapens

Deze sensors en camera’s zouden ook van pas komen in oorlogsgebieden – om mijnen of andere explosieven op te sporen. Verder zou Voltrac, die een gewicht van maximaal 4000 kilogram kan dragen, voorraden eten en wapens naar soldaten kunnen brengen in moeilijk te bereiken gebieden.

De start-up liet aan The Next Web weten in gesprek te zijn met verschillende NAVO-afdelingen over de mogelijke inzet van de tractor voor militaire doeleinden.

Russische tanks

Momenteel wordt de Voltrac op afstand bestuurd door een menselijke operator, maar het bedrijf wacht op goedkeuring van de EU om de machine volledig zelfstandig te laten opereren. In theorie zou één operator – bijvoorbeeld een boer of een legercommandant – meerdere tractoren tegelijk in de gaten kunnen houden.

Het klinkt misschien vreemd om landbouwmachines voor oorlog te gebruiken, maar het is zeker geen nieuw idee. In Oekraïne gebruiken boeren al tractoren die zijn omgebouwd met onderdelen van achtergelaten Russische tanks om akkers af te speuren naar mijnen.

Specs Voltrac

Naam: Voltrac Gewicht: 3,5 ton Maximale snelheid: bijna 40 km/u Maximale laadgewicht: 4000 kilogram Aandrijving: twee 200 kW-batterijen Operationele tijd: 8–20 uur zonder opladen Verwachte distributie: begin 2026

Beeld: Voltrac