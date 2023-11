B-21 Raider kiest voor het luchtruim

De nieuwste bommenwerper heeft onlangs zijn eerste testvlucht gehad. Dat had de Amerikaanse luchtmacht liever geheim willen houden.

De Amerikanen hebben jarenlang in het diepste geheim aan een nieuwe bommenwerper gewerkt. Maar eind vorig jaar werd de B-21 Raider dan eindelijk aan het grote publiek getoond. De US Air Force gaf aan dat de eerste vlucht van deze Long Range Strike Bomber ergens in 2023 zou plaatsvinden. Over de exacte datum hielden de Amerikanen wederom de lippen stijf op elkaar. Maar die maiden flight zou 10 november hebben plaatsgevonden. De oplettende fotojournalist Matt Hartman zag het toestel opstijgen vanaf US Air Force Plant 42 in Palmdale, Californië voor een korte vlucht.

Taxitests

Eerder dit jaar voerde de luchtmacht al taxiproeven uit. Je raadt het al: ook dat probeerde de USAF geheim te houden, totdat geruchten en beelden op sociale media de luchtmacht deden bevestigen dat de tests daadwerkelijk waren begonnen.

Iets soortgelijks gebeurde onlangs weer toen een video van de vliegende B-21 werd gepost op X (voorheen Twitter). Kort daarna bevestigde de luchtmacht dat de B-21 inderdaad voor het eerst het luchtruim had gekozen, en een korte vlucht had gemaakt naar Edwards Air Force Base in Californië voor grondtests, taxiproeven en vliegoperaties.

Stealthbommenwerper Al in 2015 werd bekend dat het Amerikaans defensie-, luchtvaart- en ruimtevaartbedrijf Northrop Grumman de nieuwste bommenwerper voor de US Air Force zou bouwen. Daarmee versloeg het bedrijf de concurrenten Boeing en Lockheed Martin. Het jaar daarop maakte Northrop bekend hoe dit stealthtoestel zou gaan heten: B-21 Raider. ‘B-21’ omdat het de eerste bommenwerper van de 21ste eeuw is, en Raider is een verwijzing naar de Doolittle Raid in 1942. De huidige B-2’s, die Northrop Grumman ook bouwde en waarvan de Amerikaanse luchtmacht er 21 had, vliegen ruim veertig jaar rond en zijn dus aan vervanging toe. Aangezien voornamelijk China en Rusland aan een nieuwe generatie luchtdoelraketten, geavanceerde radar en systemen voor elektronische oorlogvoering werken (de zogenoemde anti-access/area denial of A2/AD), was stealth voor het nieuwe toestel uiteraard onmisbaar.

Long Range Strike Bomber

De B-21 Raider is onderdeel van het zogeheten Long Range Strike Bomber program (LRS-B). De geavanceerde zware bommenwerper voor de zeer lange afstand kan zowel conventionele als nucleaire wapens afwerpen. Bovendien zal het toestel, afhankelijk van de missie, ook zonder bemanning missies uitvoeren.

De ontwikkelingsfase van de B-21 zou naar verwachting 21,4 miljard dollar kosten (in 2010 dollars), en het prijskaartje per B-21 zou op 550 miljoen dollar uitkomen; inmiddels is dat gestegen naar bijna 700 miljoen dollar per stuk. Voor dat geld kun je ook een stuk of tien F-35A’s krijgen. Ellsworth AFB in South Dakota is de eerste basis die de Raider in 2025 zal ontvangen. Daar kunnen de bommenwerpers op termijn zowel bemand als onbemand worden ingezet.

SPECS

Naam B-21 Raider Type Stealthbommenwerper Fabrikant Northrop Grumman Lengte 20 meter Spanwijdte 50 meter Hoogte 5 meter Startgewicht 170.000 kilogram Maximumsnelheid 1000 km/uur Bereik 11.000 kilometer Maximumhoogte 15.000 meter

Beeld: USAF