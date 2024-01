Vijf vragen over Neuralink beantwoord

Bericht van Elon Musk op X: zijn bedrijf Neuralink heeft voor het eerst een hersenchip bij een mens geplaatst. Wat weten we over dit implantaat?

Afgelopen jaar gaf de Amerikaanse Food and Drug Administration Elon Musk’s bedrijf Neuralink toestemming om een hersenchip te testen op mensen. En zo geschiedde, bleek maandag. De entrepreneur liet toen op X (voorheen Twitter) weten dat er inmiddels een mens rondloopt met dit implantaat in zijn brein. Althans, rondloopt… De patiënt is nog herstellende.

Hoe werkt het implantaat?

Al onze hersenprocessen vinden plaats dankzij elektrische stroompjes, waarmee de ongeveer 100 miljard hersencellen onder onze schedel met elkaar communiceren. De technologie waarop Neuralink zich stort, maakt daar gebruik van. Een robotchirurg moet onder de schedel van de patiënt elektroden inbrengen die hersensignalen opvangen en met draden doorgeven aan een computer of een smartphone.

Hoelang bestaat Neuralink al?

Vanaf 2016 is Elon Musk bezig met het bedrijf. En de chip is inmiddels al in meerdere dieren, zoals ratten, varkens en apen, getest. Zo verscheen er drie jaar geleden een filmpje van makaak Pager die met behulp van de technologie een potje ‘breinpong’ speelt. De aap was hiervoor uitgerust met twee Neuralinkchips, bestaande uit duizenden elektrodes die de activiteit van de neuronen van het dier meten, ontcijferen en vertalen naar activiteit op het scherm.

Voor wie is de technologie bedoeld?

Neuralink zal zich met het implantaat eerst richten op mensen die verlamd zijn en een computer of smartphone niet aan kunnen sturen met hun ledematen. Met de chip, waarvan Musk maandag de naam bekendmaakte: Telepathy, zouden de patiënten deze machines kunnen bedienen met hun gedachtes.

Maar dit idee toch niet nieuw?

Klopt, op veel plaatsen wordt al met deze zogeheten brein-machine-interfaces (BMI’s) gewerkt. Zo slaagden onderzoekers er in 2021 in om een verlamde man zinnen te laten schrijven; leerde een 36-jarige Amerikaan dankzij een implantaat weer ‘praten’; en speelde een verlamde muzikant met behulp van een BMI op een digitale piano.

Waarom krijgt Neuralink dan zoveel aandacht?

Musk mag dan wel een tiran worden genoemd op de werkvloer, één ding doet hij ontzettend goed: met zijn manier van marketing bedrijven spreekt hij tot de verbeelding van mensen. Toen de multimiljardair Neuralink aankondigde meldde hij dat het bedrijfje een implantaat gaat ontwikkelen dat gedachten kan downloaden en uploaden, “zodat onze hersenkracht wordt verbeterd en we de ontwikkelingen in A.I. bij kunnen benen”. En ja, zo trek je de aandacht wel.

