Virtual Production: werelden op bestelling

Dankzij technologie ontwikkeld voor games en ledmuren kunnen filmmakers hun ­acteurs nu direct in elke denkbare ­omgeving plaatsen. Handig als een ­retourtje Groenland voor de hele crew er niet in zit – of als het verhaal zich ­afspeelt op een ­fantasieplaneet die elk gewenst uiterlijk kan krijgen.

Toen de sciencefictionreeks The Mandalorian in november 2019 debuteerde op streamingdienst Disney+ waren veel Star Wars-liefhebbers aangenaam verrast. Onder regie van Jon Favreau bracht de serie de sfeer en de warmte terug van de zo gewaardeerde eerste drie films uit de reeks, die eind jaren zeventig, begin jaren tachtig werden gemaakt.

Veel daarvan had te maken met Favreaus aanpak als regisseur: laat technologie nooit in de weg, maar altijd in dienst van het verhaal staan. “Het is de voornaamste taak van een verhalen­verteller om niet afhankelijk te zijn van de techniek”, zei hij daarover in een TED Talk uit 2016. “De beste visuele effecten zie je niet.”

Bij de latere Star Wars-films vonden veel fans dat de visuele effecten het menselijke aspect te veel waren gaan overheersen. De technologie die Favreau speciaal voor The Mandalorian hielp ontwikkelen, integreert de visuele effecten juist beter in het verhaal.

De vakterm daarvoor is virtual production of VP: een parapluterm voor het samenkomen van de fysieke en de digitale wereld. Door in real time virtuele decors te creëren, kunnen acteurs en rekwisieten ter plekke worden afgebeeld in een fantasiewereld – met dank aan krachtige game engines en muren van ledschermen.

Dit is het begin van het artikel 'Werelden op bestelling' te vinden in KIJK 1/2022.

