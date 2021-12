Waar komen CTRL, ALT en SHIFT vandaan?

De meesten van ons gebruiken ze dagelijks zonder er bij na te denken. “Maar,” zo vraagt Robin Bruins zich af, “hoe zijn de toetsen CTRL, ALT en SHIFT eigenlijk ontstaan?”

Onze computertoetsenborden zijn grotendeels gebaseerd op die van mechanische typemachines, waarop ook de SHIFT-toets te vinden was. Zoals de meesten van ons nog wel weten, zorgde een ram op één van de toetsen ervoor dat een hamertje met de juiste letter omhoog zwiepte en het inktlint raakte, waardoor de letter op het papier verscheen. De SHIFT-toets was er om het aantal toetsen en hamertjes te beperken. Door hem in te drukken, schoof de wagen (de rol, het daaromheen gedraaide papier en het lint) omhoog of omlaag, waardoor alleen het deel van het hamertje met daarop de hoofdletter het typelint raakte. De functie van SHIFT is dus eigenlijk niet veranderd.

De CTRL-toets deed zijn intrede tijdens de ontwikkeling van teleprinters; elektromechanische typemachines die bijvoorbeeld via een telefoonlijn met elkaar waren verbonden. Tekst ingetoetst op de ene machine werd omgezet in de 7 bits-tekencoderingen ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Als op de zendende machine de letter a werd ingetoetst (ASCII-code 097) werd de binaire codereeks 01100001 naar de ontvanger overgeseind door de stroom in de juiste volgorde uit of in te schakelen.

Uitbreiding

De control key, afgekort tot CTR of CTRL, had niet zozeer met de te verzenden tekst te maken, maar met de bediening van de machines. Door bijvoorbeeld CTRL en een G in te toetsen, kon de verzender aan de andere kant een bel laten afgaan om duidelijk te maken dat de tekst eraan zat te komen. CTRL S stopte de verzending en met CTRL Q werd de boel hervat.

ALT tenslotte staat voor alternate key. De toets werd in de jaren tachtig door IBM toegevoegd om het toetsenbord nog meer uit te breiden. Door de alt-toets ingedrukt te houden en een driecijferige code in te kloppen, kon je speciale tekens tevoorschijn toveren. En dat werkt in sommige programma’s nog steeds. Met alt-16 bijvoorbeeld krijg je een ►, en alt-169 leidt tot ®.

