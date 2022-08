Waar komt Error 404 vandaan?

Bloedirritant, zo’n Error 404. De foutmelding wordt doorgegeven via de server van de website die je probeert te bezoeken als de URL niet klopt. Maar waar komt de term zelf vandaan?

Afgezien van de blue screen of death (als dramaqueen Windows weer eens een appelflauwte krijgt) is Error 404 een van de meest irritante meldingen die je op je beeldscherm kunt krijgen. Je krijgt hem te zien als een bepaald bestand of een zekere pagina op internet niet te vinden is. Maar waar komt die code nou eigenlijk vandaan?

World wide web

Zoals je waarschijnlijk weet, werd de basis voor het world wide web gelegd bij CERN, de Europese organisatie voor deeltjesonderzoek in Zwitserland. Daar werkte Tim Berners- Lee aan hypertekst, activeerbare hyperlinks waarmee gebruikers via een netwerk informatie konden delen of updaten. Het verhaal gaat dat Berners-Lee een kamer had op de vierde verdieping van het Zwitserse hoofdkantoor en dat hij met enige regelmaat onvindbaar was. En zo werd verdieping 4, kamer 4 synoniem voor een ‘vermissing’. In een variant van dit verhaal wordt beweerd dat kamer 404 een soort geheime kluis was waar de eerste servers van het www waren ondergebracht.

De Belgische informaticus Robert Cailliau werkte in die tijd nauw samen met Berners- Lee en hij noemt al die verhalen onzin. 404 was nooit gekoppeld aan een kamer of een fysieke plaats bij CERN. Er zit ook geen diepere betekenis achter. Foutcodes werden volgens Cailliau totaal arbitrair gekozen. De reeks 400 werd toegewezen aan fouten aan de gebruikerskant en 404 werd een willekeurig synoniem voor ‘niet gevonden’. Soms is het jammer als een mythe wordt ontkracht.

