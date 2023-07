Hydro Motion Team TU Delft is wereldkampioen

Het Hydro Motion Team van de TU Delft heeft een vliegende boot ontworpen die gebruikmaakt van waterstof. Hiermee won het dit weekend de Monaco Energy Boat Challenge.

Waterstof is de toekomst voor de scheepvaart, denkt het Hydro Motion Team van de TU Delft. Daarom ontwierp het een vliegende boot die gebruikmaakt van deze energiedrager. Het doel: hoge ogen gooien bij een internationale vaarwedstrijd in Monaco. En dat is ze dit weekend gelukt.

Hydrofoils

Het uit 23 studenten bestaande team had een jaar de tijd om zijn vaartuig te bedenken, ontwerpen, bouwen en testen. Het resultaat is de Aurora, een boot die op waterstof vaart en dus water als enige ‘afvalproduct’ heeft. Maar de Aurora is geen gewone waterstofboot, ze kan ook vliegen. Dat vliegen doet ze met zogenoemde hydrofoils. Dit zijn een soort vleugels die de romp van de boot volledig uit het water tillen. Hierdoor heeft die tot wel 40 procent minder last van weerstand in het water.

SPECS

Lengte 7 meter Breedte romp 2,2 meter Breedte boot inclusief foils 3,5 meter Waterstoftanks 2, met elk 8 kg waterstof Verwachte actieradius 400 kilometer Verwachte topsnelheid 50 kilometer/uur

Energy Boat Challenge

Tijdens de Monaco Energy Boat Challenge, een internationale wedstrijd die innovatieve oplossingen op het gebied van duurzame energie en de maritieme industrie samenbrengt, moest het studententeam op drie onderdelen uitblinken: snelheid, wendbaarheid en uithoudingsvermogen.

Het eerste onderdeel waar de wedstrijdleiding in Monaco op lette, was manoeuvreerbaarheid: welke boot legt het snelste een slalomparcours af en is dus het meest wendbaar? Deze Manoeuvrability Challenge vond plaats bij Port Hercules, de haven van Monaco. Hier gold een snelheidslimiet van 3 knopen, oftewel 5,56 kilometer per uur. Het team werd op dit onderdeel tweede met een tijd van 3 minuten en 9 seconden.

Bij het wedstrijdonderdeel Endurance Challenge, moest de boot in vier uur, zonder bij te tanken, zo ver mogelijk zien te varen. Maar na ruim twee uur trok de wind aan en kwamen er hoge golven, zo laat het Hydro Motion Team in een persbericht weten. Zowel de Aurora als de meeste commerciële boten hadden hier moeite mee. Uiteindelijk kozen daarom de meeste teams, waaronder het team uit Delft, ervoor om zich terug te trekken naar de haven. Het aantal rondjes dat de studenten op dat punt hadden gevaren was genoeg om de rest voor te blijven en eerste te worden. Het TU Delft Hydro Motion Team wist in twee uur en drie kwartier tijd veertien rondjes af te leggen, zo’n 78 kilometer.

Wereldkampioen

Ten slotte was er de Speed Challenge. Daarbij ging het erom welke boot het snelst een route van 16 zeemijlen (29,6 kilometer) kon afleggen. De golven waren helaas nog net zo hoog als tijdens de Endurance Challenge, waardoor de Aurora volstroomde met water, wat leidde tot technische problemen. De boot moest worden teruggesleept naar de haven zodat het studententeam haar kon inspecteren. Uiteindelijk besloten het dat Aurora om veiligheidsredenen niet meer mocht uitvaren.

Gelukkig maakte dat niks uit voor de eindscore; de prestaties van het Hydro Motion Team van de voorgaande dagen waren voldoende om wereldkampioen te worden. Een grote opsteker voor de studenten die met Aurora aan bedrijven willen laten zien dat waterstof een serieuze drager van energie kan zijn.

