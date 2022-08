Alleen nog maar waterstoftreinen in Nedersaksen

In het noorden van Duitsland zijn de vijftien dieseltreinen die er reden vervangen door veertien waterstoftreinen. Transportbedrijf Alstom spreekt van een wereldprimeur.

In 2016 presenteerde multinational Alstom het eerste prototype van de Hydrail, een trein die volledig op waterstof rijdt. Twee jaar later werd de trein, van het type Coradia iLint, gecertificeerd voor gebruik in Duitsland. Vanaf dat jaar reden er twee testtreinen op de lijn tussen Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde en Buxtehude in de deelstaat Nedersaksen. Nu, vier jaar later, is dat aantal opgeschroefd naar veertien waterstoftreinen. Ze hebben de vijftien dieseltreinen die op dat traject reden van het spoor verdrongen.

Schoon en stil

Dankzij een brandstofcel kunnen de treinen waterstof omzetten in energie en water. De vrijgekomen energie wordt vervolgens opgeslagen in accu’s en vanuit daar aangestuurd. Hierdoor kan het verbruik worden geminimaliseerd waardoor de trein minder energie nodig heeft dan de paar duizend dieseltreinen die vandaag de dag nog steeds in Duitsland rijden. Dat komt doordat een groot deel van het spoor niet geëlektrificeerd is.

Naast vele malen schoner – 1 kilo waterstof vervangt volgens Alstom 4,5 lieter diesel – zijn de Coradia iLint-treinen ook een stuk stiller; ze zijn immers elektrisch aangedreven. De treinen halen een maximumsnelheid van 140 kilometer per uur, maar zullen eerder een snelheid van 80 tot 120 km/u aanhouden. Na 1000 km moet een trein waterstof tanken; dat kan gewoon bij een waterstoftankstation dat naast het spoor staat.

SPECS

Naam Coradia iLint Aandrijving Waterstof Actieradius 1000 kilometer Maximumsnelheid 140 kilometer per uur Aantal passagiers per trein 300 Aantal treinen actief 14

Ook Nederland heeft interesse getoond in de waterstoftrein van Alstom. Zo experimenteerden ProRail en Alstom in 2020 met een waterstoftrein op het spoor tussen Groningen en Leeuwarden. Die nachtelijke proefritten zonder passagiers verliepen succesvol.

Bronnen: Alstom, De Ingenieur

Beeld: Alstom