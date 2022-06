Volvo rijdt waterstoftruck de testbaan op

Autofabrikant Volvo levert al elektrische vrachtwagens. Binnenkort komen daar door waterstof aangedreven varianten bij.

Steeds meer autofabrikanten zetten in op waterstof: niet alleen personenauto’s, maar ook vrachtwagens moeten hun uitstoot van broeikasgassen flink naar beneden krijgen. Merken als Toyota, Nikola en Hyundai zijn hier al mee bezig, en ook Volvo begint nu met het testen van door waterstof aangedreven trucks.

Klimaatneutraal

De fabrikant levert al een tijdje klimaatbewuste vrachtwagens. Zo kwam er in 2018 al de FL Electric, een volledig elektrische truck, op de markt. Dit soort wagens zijn alleen niet heel efficiënt. Met volle accu’s komen ze niet verder dan 300 kilometer, waarna ze meerdere uren aan de snellader moeten. In een klein land als Nederland is dat nog te doen, maar voor internationaal vervoer moet je met betere cijfers komen.

Volvo zoekt die verbetering in waterstof. De nieuwe trucks gebruiken die om elektriciteit op te wekken, en het enige restproduct is dan water. Naar verwachting levert dit een bereik van 1000 kilometer op, waarmee traditionele dieselmotors geëvenaard worden. Ook kost een ‘tankbeurt’ niet meer dan vijftien minuten. Hiermee hoopt de fabrikant een klimaatneutraal alternatief te bieden voor lange afstandsritten.

Aan de late kant

Voordat deze wagens de weg op kunnen, moeten er nog wel wat problemen worden opgelost. Zo is er nog weinig infrastructuur om waterstof te tanken. Hierdoor kan het nog niet op grote schaal ingevoerd worden. Ook is er een gebrek aan zogeheten groene waterstof. Dit is waterstof dat geproduceerd wordt met energie van windturbines en zonnepanelen. Het heeft namelijk geen zin als de alternatieve brandstof alsnog voor CO 2 zorgt.

Er moeten dus nog wat draadjes afgehecht worden. Toch wil Volvo niet langer wachten, omdat ze al vinden dat ze aan de late kant zijn. Het bedrijf verwacht dat de productie van groene waterstof flink gaat toenemen in de komende jaren, aangezien veel sectoren het nodig zullen hebben om van hun uitstoot af te komen. Als alles volgens plan verloopt, zullen de vrachtwagens nog voor 2030 te koop zijn.

Bronnen: Volvo, New Atlas

Beeld: Volvo