Hoe nauwkeurig kunnen we het weer voorspellen?

Tot op het kwartier nauwkeurig weten wanneer het gaat regenen. Of een week van tevoren horen dat er een verwoestende storm op komst is. Dankzij intelligente computertechnieken kunnen we steeds preciezer en verder vooruit het weer voorspellen.

“Wat een weer hè?” Grote kans dat je die zin afgelopen week al meer dan eens hebt gehoord – of hem zelf hebt uitgesproken. Volgens Brits onderzoek praten we gemiddeld een uur per week over wat er uit de wolken valt – of juist niet. We kijken ook zeker elf minuten per week op tv of telefoon naar het laatste weerbericht.

Weersvoorspellingen

Het is niet alleen handig te weten wat voor weer het wordt voor jouw geplande tuinfeestje, maar ook voor bijvoorbeeld festivalorganisatoren, boeren, energieleveranciers en pakketbezorgers. De hele economie heeft baat bij een kloppend weerbericht. En dan hebben we het nog niet eens over de levens die kunnen worden gered wanneer het KNMI op tijd waarschuwt voor bijvoorbeeld een verwoestende storm.

Gelukkig worden weersverwachtingen steeds beter. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is de juistheid van het weerbericht per decennium met een dag vooruitgegaan. Dat wil zeggen dat in 2022 het weer van volgende week even goed wordt voorspeld als in 1972 het weer van de volgende dag. Maar het kan en moet nóg beter. De basis daarvoor: slimmere computermodellen.

Tekst: Marysa van den Berg

Beeld: Frans Lemmens/Getty Images