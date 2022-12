WeTac: voor gamers met gevoel

Maak kennis met WeTac, een ultralichte ‘handschoen’ waarmee je virtuele objecten kunt voelen.

Met een virtual reality-bril op, waan je je iets meer in een gamewereld dan wanneer je met een controller in de hand voor een beeldscherm zit. Maar die game-ervaring kan nóg beter. Onderzoekers werken daarom aan systemen die je een spel ook laten ‘voelen’. Technici van de City University in Hong Kong doen nu een duit in het zakje.

19,2 gram

Er bestaan al meerdere draagbare systemen waarmee je virtuele objecten kunt verplaatsen. Deze zorgen er ook voor dat de gebruiker haptische feedback ontvangt: het systeem gaat bijvoorbeeld op zo’n manier trillen dat je voelt dat je het object ‘aanraakt’.

Veel van deze wearables zijn echter nogal groot en grof, vereisen ingewikkelde instellingen of bestaan uit een overvloed aan irritante draden, aldus de onderzoekers. Daarom komen ze nu met WeTac, een systeem dat de Chinezen hebben gemaakt van een hydrogel. Dit goedje bestaat voor meer dan 80 procent uit water. Lekker licht dus.

De hydrogel plakt aan de palm van de hand en aan de binnenkant van de vingers. Hij is verbonden met een kleine, draadloos oplaadbare batterij en een Bluetooth-communicatiesysteem. Deze twee componenten zijn ondergebracht in een sticker van 5 vierkante centimeter die op de onderarm kan worden bevestigd. WeTac weegt slechts 19,2 gram.

Pijn

Op de hydrogel zijn 32 elektroden aangebracht, die verspreid over het systeem liggen. Stroompjes die door deze elektroden worden gejaagd, zorgen voor tactiele feedback. Oftewel: het gevoel dat je iets aanraakt. Door op deze manier bepaalde combinaties van elektroden te stimuleren, kan WeTac je bijvoorbeeld het gevoel geven alsof je een tennisbal vangt of alsof er een muis over je hand loopt.

Ook voelen gebruikers lichte pijn wanneer ze een virtuele cactus aanraken. Misschien maar beter om deze hydrogelhandschoen uit te laten als je een vechtspel speelt…

