Wetenschappers ontwerpen draagbare ‘spieren’

Zwitserse onderzoekers hebben een exoskelet ontworpen dat je kracht vergroot. Ze noemen hun exoskelet het ‘Myoshirt’.

Wetenschappers van de ETH Zürich in Zwitserland hebben een exoskelet uitgevonden dat de spieren in het bovenlichaam ondersteunt. Het ‘Myoshirt’, zoals de wetenschappers hun uitvinding noemen, is grotendeels gemaakt van stof en is dun genoeg om onopvallend onder andere kleding gedragen te worden. Het shirt is vooral bedoeld om mensen met lichamelijke beperkingen te helpen.

Lees ook:

Pees

Het exoskelet wordt als shirt over de armen en borst gedragen en zit vol kabels. Als die door het motortje worden ingekort, heeft de drager een stuk meer kracht. Het Myoshirt werkt als het ware als een mechanische pees.

Maar hoe weet het systeem welk kabeltje het moet hebben? Het shirt zit vol met sensors. Als die een sterke beweging detecteren, beslist een algoritme welk kabeltje er aangespannen moet worden. De drager kan het systeem zelf overschrijven als er iets misgaat.

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. De volgende cookies zijn nodig: Marketing. Wijzig uw instellingen om deze content te zien.



Spierdystrofie

Het shirt is getest op twaalf proefpersonen. Tien van hen hadden geen fysieke beperkingen. Een had spierdystrofie, een aandoening met spierzwakte als gevolg. De ander had letsel aan de ruggengraat. Na een aantal tests werd duidelijk dat alle deelnemers met het Myoshirt hun armen een stuk langer omhoog konden houden. Ook ging het optillen van objecten ze een stuk beter af. Het beste resultaat boekte de deelnemer met ruggengraatletsel; die kon de oefeningen maar liefst drie keer langer uitvoeren dankzij het exoskelet.

“Hoewel ziekenhuizen tal van goede therapie-apparaten hebben, zijn die vaak erg duur en onhandig”, zegt Marie Georgarakis van de ETH Zürich in een persbericht. Met het Myoshirt hopen de ontwikkelaars een goedkoop en draagbaar alternatief op te markt te brengen. Maar voordat het zover is, moeten ze nog even terug naar de tekentafel. Het motortje en de besturingskast wegen nu in totaal 4 kilo, waardoor het systeem nog onpraktisch is.

Bronnen: ETH Zurich, Interesting Engineering

Beeld: Florian Haufe, ETH Zurich