Elektrisch vliegtuigje dat met zonnepanelen zijn eigen stroom opwekt zet hoogterecord

Een Zwitsers vliegtuigje dat met zonnepanelen zijn eigen stroom opwekt heeft een nieuw hoogterecord gezet voor bemande zonnevliegtuigen.

Een bemand vliegtuig dat volledig wordt aangedreven door zonne-energie heeft een nieuw hoogterecord gezet. Op 12 augustus vloog een HB-SXA van SolarStratos in Zwitserland naar een hoogte van 9521 meter. Daarmee verbreekt het toestel het vorige record van 9235 meter, gezet door Solar Impulse in 2010. Het nieuwe record moet overigens wel nog officieel bevestigd worden door Fédération Aéronautique Internationale (FAI), die daar momenteel mee bezig is.

Twee uur klimmen

Oprichter Raphaël Domjan tijdens de recordvlucht. Beeld: SolarStratos.

De HB-SXA vertrok van Sion Airport, met SolarStratos-oprichter Raphaël Domjan achter het stuur. Hij maakte een vlucht van 5 uur en negen minuten boven de Alpen, inclusief een klim van twee uur en een afdaling van drie uur.

Het 8,5 meter lange toestel heeft een spanwijdte van 24,8 meter. Op de vleugels liggen zonnepanelen met een totale oppervlakte van 22 vierkante meter. Die voorzien een dubbele elektromotor van 50 kW (of 70 kW op vol vermogen) van elektriciteit. De motor drijft een propeller aan met drie rotorbladen en een diameter van 1,9 meter.

Ruimtepak

De HB-SXA op 9521 meter hoogte. Beeld: SolarStratos.

Om met zonne-energie tot zo’n hoogte te komen, moet de HB-SXA licht zijn. Het toestel weegt dan ook slechts 450 kilogram. Daardoor moesten wel concessies gedaan worden. Zo is de druk in de cockpit, die ruimte biedt voor twee personen, niet gereguleerd. Inzittenden moeten daarom een ruimtepak dragen om zich te beschermen tegen de lage luchtdruk en kou. Het 12 kilogram zware pak voorziet de drager ook van zuurstof, wat nodig is om goed te kunnen ademen op zulke hoogtes.

SolarStratos wil laten zien dat het mogelijk is om vliegtuigen aan te drijven met zonne-energie, zelfs in moeilijke omstandigheden. Het is dan ook de bedoeling dat de HB-SXA de stratosfeer gaat verkennen, de laag van de atmosfeer tussen ongeveer 10-15 tot 50 kilometer hoogte.

Wordt ongetwijfeld vervolgd…