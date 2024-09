Vandaag in 1609: Henry Hudson ‘ontdekt’ de Hudson-rivier

Op 11 september 1609 ‘ontdekte’ Henry Hudson de rivier die later naar hem vernoemd is.

Portret van Henry Hudson. Beeld: Stock Montage/Getty Images.

Op 6 april 1609 vertrekt de Engelse zeevaarder Henry Hudson met het 21 meter lange schip de Halve Maen vanuit de haven van Amsterdam. Hij had van de Vereenigde Oostindische Compagnie de opdracht gekregen om via het noordpoolgebied een snellere route naar Indonesië te vinden. Maar hij kwam dusdanig veel ijs tegen dat hij de route moest aanpassen. Hij besloot een doorgang door Noord-Amerika te zoeken.

Meer Vandaag in…

Nederlandse kolonisten

Op 11 september 1609 ontdekte hij een grote rivier die hij ongeveer 200 kilometer in voer. Daarna had hij door dat dit niet een doorgang was naar de Grote Oceaan en keerde terug naar Nederland. De rivier in kwestie zou later naar hem vernoemd worden: de Hudson.

Nederland koloniseerde na zijn reis veel gebieden langs de waterweg, die later samen Nieuw-Nederland werden genoemd. Kolonisten stichtten daar ook meerdere steden, waaronder Nieuw-Amsterdam, dat tegenwoordig New York is.

Henry Hudson was overigens zeker niet de eerste die deze rivier ontdekte. Hij was in Europa al bekend sinds een reis van de Italiaanse ontdekkingsreiziger Giovanni da Verrazzano in 1524. En natuurlijk kenden de inheemse bewoners van het gebied de rivier al lang.