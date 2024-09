Vandaag in 2008: deeltjesversneller LHC wordt voor het eerst aangezet

Op 10 september 2008 werd CERN-deeltjesversneller LHC voor het eerst aangezet. Maar door een heliumlek duurde dat niet lang.

De bouw van de Large Hadron Collider (LHC) begon in 1998 en in 2008 was de 27 kilometer lange ondergrondse ring voltooid. Ruim 10.000 wetenschappers uit meer dan 100 landen waren betrokken bij de ontwikkeling van de deeltjesversneller. In de loop van 2008 werden al tests gedaan en uiteindelijk werd de LHC op 10 september in gebruik genomen.

LHC al snel weer uitgeschakeld

Maar slechts negen dagen later moest het instrument al worden uitgeschakeld. Kortsluiting in een elektrische verbinding tussen twee magneten veroorzaakte een vlamboog die een heliumleiding doorboorde. De 6000 liter vloeibare helium die plotseling vrijkwam leidde tot een aanzienlijke drukgolf, waardoor delen van de deeltjesversneller beschadigd raakten.

Meer dan 50 magneten moesten worden gerepareerd of vervangen. De deeltjesversneller moest daarna bovendien weer uitgebreid getest worden. Pas op 20 november 2009, 14 maanden later, werd de LHC weer opgestart. Tien dagen daarna overtrof de LHC de prestaties van de Amerikaanse Tevatron en werd hij officieel de krachtigste deeltjesversneller ter wereld.

