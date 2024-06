Vandaag in 1846: Adolphe Sax krijgt patent op de saxofoon

Op 28 juni 1846 kreeg de Belgische instrumentmaker Afolphe Sax het patent op de saxofoon, die hij ongeveer vijf jaar eerder ontwikkelde.

Adolphe Sax, de uitvinder van de saxofoon, werd op 6 november 1814 geboren in Dinant in Wallonië. Tijdens zijn jeugd had hij nogal veel ‘ongelukjes’. Zo viel hij een keer van drie verdiepingen hoog, waarna men even dacht dat hij dood was. Hij slikt een keer speld in, liep brandwonden op bij een explosie van buskruit, viel op een loeihete gietijzeren koekenpan, stikte tot drie keer toe bijna in zijn slaapkamer doordat er pas gelakte spullen lagen en verdronk bijna nadat hij in een rivier viel. “Hij is een kind dat is veroordeeld tot ongeluk; hij zal het niet overleven”, zei zijn moeder naar verluidt.

Meer dan de saxofoon

Maar ondanks al die tegenslagen in zijn jeugd werd Sax een succesvolle instrumentmaker, net als zijn ouders. Ergens in het begin van de jaren 40 bedacht hij de saxofoon. Hoewel het instrument niet meteen aansloeg, vroeg hij er in 1946 toch patent op aan, wat hij op 28 juni van dat jaar kreeg. Het instrument werd eigenlijk pas in 1920, ruim na zijn dood, populair.

Sax ontwikkelde echter meer dan alleen de saxofoon, hij vond ook de saxhoorn, saxtuba en saxtromba uit. Bovendien had hij een grote invloed op het uiteindelijke ontwerp van de basklarinet.

Hoewel hij absoluut een goede instrumentmaker was, was hij niet echt een gewiekste zakenman. Doordat hij meermaals grote contracten verloor, vaak voor veel geld zijn patenten moest verdedigen in de rechtbank en werd tegengewerkt door concurrenten, had Sax flinke geldproblemen. Hij is zelfs drie keer failliet verklaard.

Tussen 1853 en 1858 leidde hij aan lipkanker, maar hij herstelde op miraculeuze wijze volledig. In 1894 overleed hij op 79-jarige leeftijd aan een longontsteking.

Beeld: Ferdinand Mulnier/publiek domein.

Bron: Ville de Dinant