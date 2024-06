Vandaag in 1950: de start van de Korea-oorlog

Op 25 juni 1950 betekende een inval van Noord-Koreaanse troepen in Zuid-Korea het begin van een drie jaar durende oorlog op het Aziatische schiereiland.

Nadat de Tweede Wereldoorlog in augustus 1945 ook in Azië voorbij was, werd het door Japan geannexeerde Keizerrijk Korea opgedeeld in twee delen. Het noordelijke deel zou onder controle komen te staan van de Sovjet-Unie en het zuidelijke deel onder controle van de Verenigde Staten. Het plan was om de twee zones later te verenigen tot een onafhankelijk Korea.

Als scheidslijn werd de 38ste breedtegraad gekozen, een keuze die in slechts 30 minuten werd gemaakt. Die haastklus bleek een recept voor ellende. Van vereniging was al snel geen sprake meer en in beide delen werd een regering gevormd die claimde de enige legitieme regering van Korea te zijn.

Aanval van het Noord-Korea

De spanningen liepen steeds verder op, en op 25 juni 1950 voerde Noord-Korea een grootschalige aanval uit die het zuiden aanvankelijk volledig verraste. Maar de VS reageerden snel en efficiënt. Ze lieten een groot deel van hun 100.000 man tellende bezettingsmacht uit Japan overkomen en begonnen samen met het Zuid-Koreaanse leger de tegenaanval. Het tij keerde daardoor al gauw in het voordeel van de Zuid-Koreanen en hun grote verzameling westerse bondgenoten, waaronder zo’n 3500 Nederlandse soldaten.

Amerikaanse mariniers bestormen een Noord-Koreaanse bunker. Beeld: Naval Historical Center.

Dat de oorlog toch bloederig werd en zich tot 1953 voortsleepte, kwam door de Chinese steun aan Noord-Korea. Het land stuurde zijn Vrijwillige Volksleger; duizenden slecht getrainde en nauwelijks bewapende soldaten. China verloor vele van deze manschappen, onder meer doordat ze in hun armoedige uitrusting met z’n allen tegelijk op de vijand afstormden in de hoop die onder de voet te kunnen lopen.

Korea-oorlog is officieel nog niet voorbij

Vrede is nooit gesloten, maar in juni 1953 kwam er een wapenstilstand. Zelfs een verwoestende oorlog kon de Koreaanse kwestie niet oplossen. De 38ste breedtegraad werd opnieuw de niet-erkende grens. Tot op de dag van vandaag staren twee legers elkaar daar aan.

