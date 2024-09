Vandaag in 1846: Neptunus wordt ontdekt

Neptunus gefotografeerd door ruimtesonde Voyager 2 in 1989. Beeld: NASA.

Op 23 september 1846 werd Neptunus ontdekt, als laatste van de acht planeten in ons zonnestelsel.

Na de ontdekking van Uranus in 1781 kwam het aantal bekende planeten in ons zonnestelsel op zeven te staan. Sterrenkundigen bleven de nieuwe planeet aandachtig volgen en zagen iets vreemd. De baan van Neptunus had onregelmatigheden die met de gravitatiewet van Newton niet konden worden verklaard. Een extra planeet zou die wel kunnen verklaren.

In 1845 had Uranus sinds zijn ontdekking voor het eerst een volledige baan rond de aarde voltooid. De Fransman Urbain Le Verrier en de Brit John Couch Adams hadden toen onafhankelijk van elkaar de positie van die voorspelde planeet berekend.

Ontdekking van Neptunus

De Duitse sterrenkundige Johann Gottfried Galle gebruikte de berekeningen van Le Verrier in de nacht van 23 op 24 september 1846 om met de Fraunhofer-telescoop in de sterrenwacht van Berlijn als eerste Neptunus te bekijken. Hij vond hem op slechts één graad afstand van de berekende positie.

Achteraf bleek dat verschillende astronomen, waaronder Galileo Galilei in 1612, Neptunus ook al hadden waargenomen. Maar vanwege zijn langzame beweging ten opzichte van de achtergrondsterren hadden ze hem niet als planeet herkend.