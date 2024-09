Vandaag in 1937: JRR Tolkien publiceert zijn boek De Hobbit

Op 21 september 1937 publiceerde JRR Tolkien zijn boek De Hobbit. Het succesvolle fantasyboek was de voorloper op In de ban van de ring.

John Ronald Reuel Tolkien (1892–1973) was een hoogleraar in de Engelse taal- en letterkunde. Op 21 september 1937 bracht hij het fantasyboek De Hobbit, of daarheen en weer terug uit. Het is een verhaal over de hobbit Bilbo Balings die samen met tovenaar Gandalf en dertien dwergen op een gevaarlijke reis gaat om het huis en de schat van de dwergen terug te winnen van de draak Smaug.

Het boek was een groot succes en heeft wereldwijd meer dan 100 miljoen exemplaren verkocht. Tolkiens uitgever wilde daarom graag een vervolg. En dat kwam er in 1949. De misschien nog wel succesvollere In de ban van de ring (Lord of the rings) speelt zich af in dezelfde fictieve wereld, maar 77 jaar later. Om de twee boeken beter op elkaar aan te laten sluiten heeft JRR Tolkien een paar kleine aanpassingen gemaakt in De Hobbit.

Meer Vandaag in…

Eerste Wereldoorlog

De boeken zitten vol heroïsche personages die een flinke persoonlijke groei doormaken. Literaire deskundigen hebben hierin gelijkenissen gevonden met Tolkiens ervaringen in de Eerste Wereldoorlog, waarin hij meevocht tijdens de Slag aan de Somme.

In 2001 werd In de ban van de ring verfilmd, in drie delen. De films waren, net als de boeken, echte kaskrakers. Daarom werd later ook De Hobbit in drie delen verfilmd, waarvan de eerste in 2012 voor het eerst op het grote scherm te zien was.



