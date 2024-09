Vandaag in 1980: Irak valt Iran binnen en oorlog breekt uit

Op 22 september 1980 viel Irak Iran binnen, waarna een acht jaar durende oorlog uitbrak. Het conflict eindigde zonder duidelijke winnaar.

Tussen 1978 en 1979 woedde er een revolutie in Iran. Daarbij werd sjah Mohammad Reza Pahlavi afgezet en kwam Ayatollah Khomeini aan de macht. Saddam Hoessein, president van buurland Irak, wilde profiteren van de instabiliteit die was ontstaan na die revolutie. Op 22 september 1980 viel hij Iran binnen.

De acht jaar durende oorlog die daaruit voortvloeide had veel verschillende aanleidingen, maar de hoofdoorzaak was territoriale spanning. Hoessein wilde bijvoorbeeld de controle over de Sjatt al-Arab, een belangrijke rivier die de grens vormt tussen beide landen. Ook hoopte hij belangrijke oliebronnen te veroveren. Bovendien wilde Hoessein voorkomen dat Iran een te machtige positie binnen het Midden-Oosten kreeg.

Uitputtingsslag

Aanvankelijk verliep het conflict gunstig voor Irak, het land profiteerde inderdaad van de chaos die was achtergebleven na de revolutie. Maar Iran herpakte zichzelf en dreef de invaller in 1982 terug naar de grenzen. Daar namen ze echter geen genoegen mee en trokken Irak in. Irak was daarmee opeens de verdedigende partij geworden, en dat bleef zo tot het einde van de oorlog.

Het conflict werd gekenmerkt door hevige gevechten, loopgravenoorlogen en het gebruik van chemische wapens. Ondanks een hoop moderne wapens wist geen van de partijen een doorslaggevende overwinning te behalen, waardoor de oorlog een jarenlange uitputtingsslag werd.

Na acht jaar kwam er op 20 augustus 1988 eindelijk een einde aan de Irak-Iranoorlog. Beide landen accepteerden toen onder het toezicht van de Verenigde Naties een staakt-het-vuren. Naar schatting heeft het conflict het leven geëist van zo’n 500.000 mensen.