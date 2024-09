Vandaag in 1859: de krachtigste zonnestorm ooit

Op 1 september 1859 vond het Carrington Event plaats; de krachtigste zonnestorm ooit opgetekend. Telegrafen vlogen in de fik.

Het noorder- of zuiderlicht is altijd indrukwekkend, maar wie op 1 september 1859 naar de hemel keek, wist niet wat hem overkwam. Het poollicht was bijna overal op aarde te zien. Het straalde zelfs zo fel dat er verhalen zijn van mensen die ’s nachts de krant konden lezen en mijnwerkers die gingen ontbijten omdat ze dachten dat het al ochtend was.

Telegrafen in Noord-Amerika en Europa – die pas enkele jaren in gebruik waren – haperden, vielen uit of vatten zelfs vlam. Andere konden juist telegrammen verzenden zonder aangesloten te zijn op de batterij.

Het Carrington Event

De oorzaak: de krachtigste zonnestorm ooit gemeten zorgde voor een intense geomagnetische storm, een storing in de magnetosfeer van de aarde. De gebeurtenis staat bekend als het Carrington Event, vernoemd naar Richard Carrington, een van de astronomen die het documenteerde.

De zon vuurde na een explosie op haar oppervlak een plasmawolk vol met geladen deeltjes recht op de aarde af. Normaal doet die er drie à vier dagen over om ons te bereiken, deze deed er slechts 17 uur en 40 minuten over. Waarschijnlijk werd de toch al krachtige plasmawolk aangewakkerd door eerdere uitbarstingen op de zon. Zo kwamen er snel enorm veel geladen deeltjes in onze magnetosfeer, en dat zorgde voor een flinke storing.

Als een zonnestorm met een vergelijkbare kracht als het Carrington Event vandaag de dag zou plaatsvinden, zouden de gevolgen veel groter zijn. Moderne technologieën waar veel van onze systemen afhankelijk van zijn – zoals satellieten, elektriciteitsnetwerken en communicatiesystemen – zijn gevoelig voor zulke geomagnetische verstoringen.