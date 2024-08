Vandaag in 1918: Fanny Kaplan pleegt aanslag op Lenin

Op 30 augustus 1918 pleegde de anarchiste Fanny Kaplan een aanslag op Vladimir Iljitsj Lenin, de leider van het communistische bewind in Rusland; hij raakte zwaargewond.

Na de Oktoberrevolutie in 1917 kreeg Vladimir Iljitsj Lenin, als leider van de bolsjewieken, de macht in Rusland. Op 30 augustus 1918 gaat hij naar een wapenfabriek in een buitenwijk van Moskou om een toespraak te houden over de superioriteit van het bolsjewistische systeem.

Toen hij na afloop terugliep naar zijn auto, stapte vanuit de menigte een vrouw naar voren die hem riep. Kort daarna loste ze drie schoten op hem: één in zijn jas, één in zijn schouder en één door zijn nek en long. Door die laatste kogel raakte hij ernstig gewond, maar hij overleed uiteindelijk niet.

Fanny Kaplan

Terwijl Lenin met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht, zetten zijn lijfwachten de achtervolging in en hadden de vrouw al snel te pakken. Het was de 28-jarige Fanny Kaplan.

Kaplan was een anarchist en nam in 1906 al deel aan een aanslag op de gouverneur van Kyiv. Ze werd toen gearresteerd en veroordeeld tot levenslange dwangarbeid in de Akatoej-katorgagevangenis. Daar werd ze enorm slecht behandeld waardoor zowel haar fysieke als geestelijke gezondheid achteruitging. Na de Februarirevolutie in 1917 werd het kamp opgeheven en kwam ze vrij.

Portret van Fanny Kaplan. Beeld: publiek domein.

Verrader van de revolutie

De nog altijd strijdlustige Kaplan was groot tegenstander van het bolsjewistische regime en vond dat Lenin de idealen van de Russische Revolutie had verraden. In 1918 reisde ze daarom naar Moskou met het doel de om communistische leider te doden.

Tijdens een ondervraging zei ze: “Mijn naam is Fanny Kaplan. Vandaag schoot ik op Lenin. Ik deed het alleen. Ik zeg niet van wie ik mijn revolver kreeg. Ik geef geen details. Ik had al lang besloten om Lenin te doden. Ik beschouw hem als verrader van de revolutie. Ik was verbannen naar Akatoej voor deelname aan een moordaanslag op een tsaristische ambtenaar in Kyiv. Ik heb elf jaar lang dwangarbeid verricht. Na de revolutie werd ik bevrijd. Ik was voor de Russische Grondwetgevende Vergadering en ben er nog altijd voor.”

Kaplan werd op 3 september 1918 in het openbaar gefusilleerd op een plein in Moskou, waarna haar lichaam in een ton werd gestopt en verbrand.

Bron: Historia