Vandaag in 1875: autobouwer Ferdinand Porsche wordt geboren

Op 3 september 1875 werd Oostenrijkse autobouwer Ferdinand Porsche geboren. Hij ontwierp de eerste hybride auto.

Ferdinand Porsche werd geboren op 3 september 1875 in Bohemen, toentertijd een regio in Oostenrijk-Hongarije, nu een regio in Tsjechië. Als tiener was hij al gefascineerd door elektriciteit, en in 1893 installeerde de 18-jarige een elektrisch verlichtingssysteem in het huis van zijn ouders.

Later combineerde hij zijn interesse voor elektriciteit met die voor mechanica en begon auto’s te ontwerpen. In 1898 presenteerde hij zijn eerste ontwerp: de Egger-Lohner C.2 Phaeton. De auto was volledig elektrisch en behaalde een topsnelheid van 25 kilometer per uur.

Eerste hybride auto

In 1900 ontwierp hij de Lohner-Porsche, de eerste hybride auto ooit. Ondanks dat de lucht in steden vervuild raakte door de vele benzinemotoren, had de consument weinig interesse. Toch had de 25-jarige Porsche zichzelf met zijn innovatieve techniek aangekondigd als een opwindend nieuw talent in de wereld van de autotechniek.

Zo’n 30 jaar later, in 1931, richtte hij het bedrijf op dat vandaag de dag nog steeds zijn naam draagt. Elektrische of hybride auto’s maakte Porsche toen niet meer, de markt had zich volledig gestort op de verbrandingsmotor. Pas in 2010, nog eens acht decennia verder, lanceerde het bedrijf de spirituele erfgenaam van ’s werelds allereerste hybride auto: de Porsche Cayenne S Hybrid.

Tweede Wereldoorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Ferdinand Porsche lid van de NSDAP en de SS, ook ontwierp hij veel voertuigen voor de nazi’s. Na de oorlog is hij meerdere keren opgepakt, maar hij heeft nooit echt lang vastgezeten. In 1951 overleed hij op 75-jarige leeftijd.

Bron: Porsche