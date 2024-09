Vandaag in 31 voor Christus: de allesbeslissende slag bij Actium

Op 2 september in 31 voor Christus vond de zeeslag bij Actium plaats, waarbij Octavianus (de latere keizer Augustus) de vloot van Marcus Antonius en diens minnares Cleopatra versloeg.

Nadat Julius Caesar in 44 voor Christus was vermoord, woedde er een bloederige machtsstrijd in de Romeinse Republiek. De twee grootste spelers waren Octavianus, een achterneef van Julius Caesar, en de Romeinse politicus en generaal Marcus Antonius. Hun rivaliteit mondde op 2 september in 31 voor Christus uit op de zeeslag bij Actium, voor de kust van Griekenland.

Zelfmoord en de geboorte van het Romeinse Rijk

Antonius sloot eerder al een bondje met Cleopatra in Egypte, ze kregen zelfs meerdere kinderen samen. Tijdens de slag bij Actium stuurde Cleopatra haar vloot om haar minnaar te helpen in de strijd. Toch bleek de vloot van Octavianus te sterk en het tweetal vluchtte naar Egypte.

Daar pleegden ze in 30 voor Christus allebei zelfmoord. Antonius door zichzelf in zijn buik te steken met een zwaard en naar verluidt liet Cleopatra zichzelf bijten door een giftige slang.

Veel historici zien de slag bij Actium als hét cruciale gevecht waaruit het Romeinse Rijk werd geboren. Octavianus werd daar de eerste keizer van en staat vanaf dat moment bekend als Augustus.

