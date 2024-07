Vandaag in 1942: Anne Frank duikt onder in het achterhuis

Op 6 juli 1942 dook de familie Frank samen met vier anderen onder in het Achterhuis. Daar schrijft Anne haar wereldberoemde dagboek.

Vanwege de Jodenhaat en slechte economische situatie in Duitsland verhuist de 5-jarige Anne Frank in 1934 met haar familie naar Amsterdam. Maar in 1940 vallen de nazi’s Nederland binnen en voeren ze ook hier steeds meet wetten en verordeningen in die het leven van Joden moeilijker maken.

Op 5 juli 1942 krijgt Annes zus, Margot, een oproep om zich te melden voor werk in nazi-Duitsland. Haar ouders wantrouwen dat en besluiten om de volgende dag onder te duiken.

Het Achterhuis

Dat doen ze op de Prinsengracht 263 in Amsterdam, oorspronkelijk een woonhuis waar in de achtertuin een zogenoemd achterhuis was gebouwd. Annes vader, Otto, huurde dat pand voor zijn bedrijf.

Vanaf 6 juli 1942 verschuilt de familie Frank zich in de bovenste etages van dat achterhuis, waarvan ze de enige ingang verstoppen achter een boekenkast. Een week later komt ook de familie Van Pels erbij. Op 16 november 1942 duikt ook Fritz Pfeffer onder in het Achterhuis, het wordt er erg krap.

Om te voorkomen dat de boekenkast in het Achterhuis nog meer beschadigd raakt, staat die tegenwoordig voor het grootste deel achter glas. Beeld: Ymnes/CC BY 4.0.

Anne Frank en andere onderduikers worden ontdekt

Na twee jaar, op 4 augustus 1944, worden de onderduikers ontdekt en opgepakt door politieagenten. Het is niet bekend wat de aanleiding voor de inval was. Ze worden naar concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau gebracht.

Van alle onderduikers in het Achterhuis overleeft alleen Otto de oorlog. In 1947 publiceert hij Het Achterhuis, het dagboek waarin Anne heeft geschreven tijdens de twee jaar dat ze ondergedoken zat.

Bron: Anne Frank Stichting