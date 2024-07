Vandaag in 2005: terroristische bomaanslagen in Londen

De bus die werd verwoest tijdens de bomaanslagen in Londen in 2005. Beeld: Peter Macdiarmid/Getty Images.

Op 7 juli 2005 werd Londen opgeschrikt door een serie bomaanslagen in het openbaar vervoer, waarbij 56 doden vielen en ruim 700 gewonden.

Vier Britse jongemannen stappen op de vroege ochtend van 7 juli 2005 in de stad Leeds op de trein naar King’s Cross station in Londen. Ze dragen allemaal een rugzak die is gevuld met zware geïmproviseerde bommen. Om half negen arriveren ze in de Engelse hoofdstad en nemen allemaal een andere metro. Twintig minuten laten exploderen drie van de bommen. De vierde man verlaat ondertussen zijn metro en stapt in een volle bus, waar niet veel later ook zijn bom explodeert.

Dodelijkste aanslag

De explosies tijdens de ochtendspits doden in totaal 56 mensen, waaronder de vier terroristen zelf. Verder raken meer dan zevenhonderd mensen gewond. Deze gebeurtenis, ook wel 7/7 genoemd, is de dodelijkste terroristische aanslag in het Verenigd Koninkrijk sinds de aanslag op Pan Am-vlucht 103 in 1988.

In september 2005 eist Al Qaida de gecoördineerde bomaanslagen op. Hoewel de daders duidelijk islamitische terroristen waren, twijfelen experts aan de daadwerkelijke omvang van de rol van Al Qaida.

Bron: Britannica