Vandaag in 1947: het Roswellincident, een UFO stort neer in de VS

Op 8 juli 1947 startten de geruchten dat er een buitenaards ruimtevaartuig was neergestort bij Roswell (Nieuw-Mexico).

In 1947 deed William ‘Mack’ Brazel samen met zijn buurjongen een ronde over de ranch waar hij voorman was. Op zo’n 12 kilometer van de boerderij vonden de twee wat brokstukken: stroken rubber, een soort aluminiumfolie, opmerkelijk sterk papier en wat stokjes.

De week erop moest Brazel naar de stad en besloot meteen even bij sheriff George Wilcox langs te gaan om melding te maken van de rommel. Wilcox belde vervolgens naar de dichtstbijzijnde militaire basis, het Roswell Army Air Field (RAAF). Kort daarna kwam majoor Jesse A. Marcel met twee agenten van de militaire veiligheidsdienst naar de ranch om de brokstukken op te halen.

Luchtmacht bevestig crash van UFO

Toen gebeurde er iets opmerkelijks. Het Roswell Army Air Field kwam op 7 juli 1947 met een persbericht dat er dik 100 kilometer ten noordwesten van Roswell restanten van een vliegende schotel waren gevonden. Een dag later prijkte op The Roswell Daily Record een krantenkop die zou uitgroeien tot de oerknal van de ufologie: ‘RAAF Captures Flying Saucer On Ranch in Roswell Region.’

Nog dezelfde middag was er een persconferentie waarin luchtmachtgeneraal Roger Ramey uitlegde dat de persofficier wat voorbarig was geweest. Er was geen sprake van een vliegende schotel. Het zou gaan om een simpele weerballon met daaronder een zogenoemde kite van zilverpapier, zodat een grondstation de ballon met radar kon volgen.

Complottheorieën

Daarmee was het in eerste instantie afgerond. Maar in de loop van de jaren doken steeds meer getuigenverklaringen op van mensen die claimden dat ze een UFO hadden zien neerstorten. Tientallen jaren na het incident vertelden mensen zelfs dat ze in 1947 lichamen van aliens hadden gezien.

Hoewel de betrouwbaarheid van de elkaar vaak tegensprekende getuigenverklaringen sterk in twijfel wordt getrokken, werd het Roswellincident een voedingsbodem voor complottheorieën. Het hielp niet dan ook niet mee dat de verklaringen van de luchtmacht allesbehalve consistent waren. Later gaf die namelijk toe dat het geen weerballon was, maar een spionageballon. Vanwege de koude oorlog moest dat oorspronkelijk geheim blijven.

De instanties kwamen met wéér een andere verklaring voor de alienlichamen: in het gebied werden er regelmatig proeven gehouden waarbij crashtestdummy’s van grote hoogte uit een ballon werden gegooid.

Roswellincident eindelijk opgehelderd?

In 2006 voelde de Amerikaanse luchtmacht zich schijnbaar opnieuw geroepen om aandacht te schenken aan de gebeurtenissen. Ditmaal in de vorm van The Roswell report: case closed, waarin onderzoekers in opdracht van de luchtmacht alle beschikbare informatie nog eens grondig bestudeerden, de complottheorieën weerlegden en concludeerden dat het Roswellincident nu eindelijk ten grave gedragen kon worden.

Maar hoe harder overheidsinstanties roepen dat er niets aan de hand was, hoe harder sommige mensen proberen om het tegendeel te bewijzen…

