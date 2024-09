Vandaag in 1905: Einstein publiceert de speciale relativiteitstheorie

Op 26 september 1905 publiceerde Albert Einstein het eerste artikel over de relativiteitstheorie, die onder meer inhoudt dat niets sneller is dan het licht.

Albert Einstein (1879 – 1955) had vroegtijdig de middelbare school verlaten en was gezakt voor het toelatingsexamen van de Universiteit van Zürich. Nadat hij alsnog zijn diploma behaalde, solliciteerde hij naar verschillende wetenschappelijke baantjes, maar werd steevast afgewezen.

Uiteindelijk kon hij aan de slag bij een octrooibureau in Bern. Op het eerste gezicht geen inspirerende omgeving voor geniale ingevingen, maar daarin vergissen we ons, schrijft sterrenkundige Pedro Ferreira in zijn boek De volmaakte theorie. “De saaiheid van het octrooibureau, met de duidelijk omschreven taken en het totale gebrek aan afleiding, leek voor Einstein een ideale omgeving om na te denken.”

Meer Vandaag in…

E = mc²

En dat deed hij. In 1905 publiceerde hij zelfs vier wetenschappelijke artikelen. In één daarvan – Zur Elektrodynamik bewegter Körper (Over de elektrodynamica van bewegende lichamen) – introduceerde hij wat later bekend zou worden als de speciale relativiteitstheorie. Het artikel deed de traditionele ideeën over ruimte en tijd opschudden.

De speciale relativiteitstheorie stelt dat de wetten van de natuurkunde hetzelfde zijn voor alle waarnemers die met een constante snelheid bewegen, en dat de snelheid van het licht constant is in elk referentiekader. Dit idee leidde tot de wereldberoemde vergelijking E = mc², die de relatie beschrijft tussen energie (E), massa (m) en de lichtsnelheid (c).

Elf jaar later, in 1916, publiceerde Einstein over de algemene relativiteitstheorie. Daarmee stelde hij dat zwaartekracht niet wordt veroorzaakt door een onzichtbare kracht, maar door de kromming van ruimte en tijd rondom massieve objecten.

Lees ook: