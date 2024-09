Vandaag in 1956: de eerste telefoonkabel die Noord-Amerika met Europa verbond

Op 25 september 1956 trad TAT-1 in werking, de eerste telefoonkabel over de bodem van de Atlantische Oceaan.

De TAT-1 (Transatlantic No. 1) was de eerste onderzeese telefoonkabel die Noord-Amerika met Europa verbond. De aanleg begon in 1955 en was voltooid in 1956. Het project was een gezamenlijk initiatief van de Britse Post Office, het Amerikaanse telecombedrijf AT&T, en de Canadese telecommaatschappij COTC. De kabel liep van Kerrera, een klein Schots eiland vlak bij het dorp Oban, naar Clarenville, een gemeente op het Canadese eiland Newfoundland. Vanuit Canada werd hij verder verbonden met het Amerikaanse telefoonsysteem.

36 gesprekken

Eigenlijk ging het om twee telefoonkabels, voor iedere richting één. Om de ruim 3000 kilometer te overbruggen waren ze uitgerust met repeaters, apparaten die de signalen versterken. Dat was nodig om ervoor te zorgen dat de signalen helder aan de andere kant van de oceaan aankwamen.

Op 25 september 1956 werd de kabel officieel in gebruik genomen. Dat was een big deal, want voor het eerst was er een directe telefoonverbinding tussen de twee continenten. Daarvoor werden telefoongesprekken via radiogolven verstuurd, dat was onbetrouwbaar en vaak van slechte kwaliteit.

De capaciteit van TAT-1 was wel erg beperkt: er konden aan het begin slechts 36 telefoongesprekken tegelijk worden gevoerd (door technologische verbeteringen kon dit uiteindelijk worden verhoogd naar 48). Toch was het een doorbraak en er volgden dan ook snel meer onderzeese kabels.

TAT-1 ging in 1978 met pensioen.

Luister hier naar een MP3-audiobestand van een deel van het eerste officiële telefoongesprek over TAT-1, waaronder een gesprek tussen vertegenwoordigers van de drie communicatieautoriteiten die de kabel hebben aangelegd.