Vandaag in 1908: tweejarige Puyi wordt laatste keizer van China

Links: Zaifeng met zijn twee zoons Puyi (staand) and Pujie in 1909. Rechts: portret van Puyi uit 1908.

Op 2 december 1908 werd de tweejarige Puyi de laatste keizer van China. Hij zat daar tot 1912 op de troon.

Toen de Chinese keizer Guangxu van de Qing-dynastie (1644-1912) op 14 november 1907 kinderloos overleed, mogelijk door vergiftiging, werd zijn neefje Aisin-Gioro Puyi aangewezen als nieuwe troonopvolger. Op 2 december 1908, toen Puyi slechts twee jaar en tien maanden was, werd hij officieel uitgeroepen tot keizer Xuantong. Zijn vader, Zaifeng, regeerde in zijn plaats totdat Puyi volwassen werd.

Einde van keizerlijke heerschappij

Maar zover kwam het niet. Er heerste een wijdverspreide onvrede over de corruptie en inefficiëntie van de Qing-dynastie en het onvermogen van de regering om agressie van buitenlandse mogendheden te beteugelen. Dat mondde in 1911 uit in de Xinhairevolutie. En op 12 februari 1912 werd Puyi gedwongen om af te treden, dat maakte een einde aan twee millennia van keizerlijke heerschappij en markeerde het begin van de Republiek China.

Oorlogscrimineel

In 1934 werd Puyi toch weer keizer, ditmaal van Mantsjoekwo, een door de Japanners bezetters gestichte marionettenstaat in Noordoost-China. Hij had daar overigens nooit echt macht, de Japanners maakten de beslissingen.

Na de Tweede Wereldoorlog, toen Japan was verslagen, werd Puyi gevangengenomen door het Rode Leger van de Sovjet-Unie. Vijf jaar later werd hij overgedragen aan het communistische regime van Mao Zedong. Doordat hij had samengewerkt met de Japanse bezetters werd hij gearresteerd en moest hij naar een heropvoedingskamp voor oorlogscriminelen.

In 1959 kreeg Puyi amnestie van Mao Zedong, zijn heropvoeding was voltooid. Daarna leefde hij als gewone burger in de Volksrepubliek China en werkte als tuinman in een botanische tuin. Later kreeg hij een baan als assistent in het nationale archief. Puyi overleed op 17 oktober 1967 aan de gevolgen van kanker.

