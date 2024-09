Vandaag in 1924: piloten voltooien de eerste vlucht rond de wereld

Foto van de drie Douglas World Cruisers op een strand in Alaska. De New Orleans staat op de voorgrond. Beeld: The Joseph Baillargeon Douglas World Cruisers Photograph Collection/The Museum of Flight.

Op 28 september 1924 voltooiden militaire piloten uit de VS de eerste vlucht rond de wereld. De 44.342 kilometer lange tocht had 175 dagen in beslag genomen.

Acht piloten van de Amerikaanse luchtmacht vertrokken op 6 april 1924 in vier Douglas World Cruisers (omgebouwde DT-bommenwerpers) vanuit Seattle, in de staat Washington. Hun doel: een rondje om de wereld vliegen. En daar zat haast achter, want meerdere landen wilden de eerste zijn, zoals het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Portugal en Argentinië. Hoewel de Amerikanen uiteindelijk als eerste waren, verliep de toch niet zonder problemen.

Crash en noodlanding

De vier Douglas World Cruisers waren vernoemd naar Amerikaanse steden: Seattle, Chicago, Boston en New Orleans. De piloten vlogen oostwaarts en gingen als eerste naar Alaska. De Seattle kwam daar in moeilijkheden en crashte tegen een berg op het Alaska-schiereiland. De twee bemanningsleden overleefden tien dagen lang in de wildernis voordat ze werden gered.

De overige drie toestellen vlogen verder richting Japan. En van daaruit naar Europa – met een heleboel tussenstops onderweg. Tijdens de vlucht naar IJsland kampte de Boston met een probleem met de oliepomp waardoor die een noodlanding in zee moest maken. De bemanning werd op tijd gered, maar het toestel zonk naar de bodem van de oceaan. Met een nieuw toestel, Boston II, voegden de piloten zich in de Verenigde Staten weer bij de andere twee Cruisers.

Route van de eerste vlucht rond de wereld.

Veel tussenstops

In hun thuisland maakten ze een soort overwinningstour langs verschillende steden waar ze werden opgewacht door duizenden juichende mensen. De tocht eindigde op 28 september toen ze weer landden in Seattle.

De piloten hebben uiteindelijk 363 uur en 7 minuten gevlogen, en waren 175 dagen van huis. Tijdens de tocht van ongeveer 44.000 kilometer hebben ze 74 landingen gemaakt in 22 landen. Die tussenstops waren nodig om bij te tanken en onderdelen – zoals de motor, vleugels en het landingsgestel – van de vliegtuigen te vervangen.

