Vandaag in 1954: CERN wordt opgericht

Op 29 september 1954 werd CERN opgericht, de Europese organisatie voor deeltjesonderzoek die onder ander de deeltjesversneller LHC bedrijft.

Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog verhuisden veel wetenschappers naar de Verenigde Staten. Om die brain drain een halt toe te roepen werd er in Europa een prestigieuze onderzoeksfaciliteit voor natuurkunde opgericht: CERN. Het was ook de hoop dat deze samenwerking zou zorgen voor eenheid en vrede in Europa.

Het op 29 september 1954 opgerichte CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) zou zich vooral richten op kernonderzoek. Maar tegenwoordig gaat ons begrip van materie veel verder dan de kern, en is de focus verschoven naar de deeltjesfysica.

Tijdens de oprichting waren er twaalf leden, waaronder Nederland. Met Zwitserland als neutraal land werd Genève de thuisbasis van het onderzoeksinstituut. Dat oorspronkelijke ledenaantal is inmiddels verdubbeld.

Higgs-deeltje en het World Wide Web

CERN heeft door de jaren heen een cruciale rol gespeeld in enkele van de meest baanbrekende ontdekkingen in de deeltjesfysica. Een van de belangrijkste prestaties is de ontdekking van het Higgs-deeltje in 2012 met behulp van de Large Hadron Collider (LHC), de grootste deeltjesversneller ter wereld. Dit deeltje bevestigde het bestaan van het Higgs-veld, dat de oorsprong van massa verklaart in het standaardmodel van de natuurkunde.

De onderzoeksfaciliteit is ook de geboorteplaats van het World Wide Web. Dat was namelijk oorspronkelijk een project van CERN-wetenschapper Tim Berners-Lee om gegevensuitwisseling te vergemakkelijken.

